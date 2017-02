Deggenhausertal Kaffeekränzle der katholischen Frauengemeinschaft: Damen wissen einiges zu berichten

Beim närrischen Kaffeekränzle in Obersiggingen erfuhr Bürgermeister Fabian Meschenmoser, wie es zu den 80 Prozent Zustimmung für ihn kam.

Einmal mehr entwickelte sich das närrische Kaffeekränzle der katholischen Frauengemeinschaft Deggenhausen-Lellwangen zum ganz und gar nicht mehr geheimen Geheimtipp und als absoluter Höhepunkt in der Fasnet im Tal der Narren.

Schon lange vor dem offiziellen Beginn versammelten sich die Damen und einige eingeschlichene Herren im Gasthaus Zum Sternen in Obersiggingen. Darunter mischte sich auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser, der der Einladung der Frauengemeinschaft gerne gefolgt war und sowohl in die Damenrunde, als auch in das Programm bestens integriert wurde. Der Grund für die große Resonanz ging weit über das üppige Kuchenbüfett hinaus, denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass jedes Jahr aufs Neue ein humorvolles Programm zusammengestellt wird, bei dessen Präsentation allerlei Ereignisse aus dem Dorfgeschehen gehörig auf die Schippe genommen werden. "Wir fangen jedes Jahr schon nach Weihnachten mit der Stoffsammlung an und entwickeln die Ideen für die in diesem Jahr zehn Programmpunkte", weiß die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Anette Teuchert zu berichten. Und Sigrid Krause ergänzt: "Nach der Ideensammlung schreibe ich die meisten Texte und dann gehen die Proben los."

Brundhilde (Zita Miller) und Liselotte (Sigrid Krause) stellten erstaunt fest, dass der neue Bürgermeister Fabian Meschenmoser mit 80 Prozent gewählt worden war. "Das ist doch kein Wunder, der hatte ja die ganze Frauengemeinschaft hinter sich, die haben ihn einstimmig gewählt", so Brundhilde. Und Liselotte zeigte auf ein Bild in der Zeitung vom Bürgermeister, seinem Hannes und seiner Frau. "Wenn dem Fasnets-Team nichts mehr einfällt, laden sie halt 'Hannes und den Bürgermeister' ein und schon ist die Bude voll."

Auch der SÜDKURIER bekam sein Fett weg. Liselotte zeigte ein Zeitungsbild, auf dem der Bürgermeister mit dem Namen Peter Nothelfer gezeigt wurde: "Ja sag mal, was ist das denn für einer, ist das nicht der neue Bürgermeister?" Und Brunhilde kontert: "Der ist doch seit mehr als einem Vierteljahr Bürgermeister und drunter steht aber Peter Nothelfer und eine Berichtigung ist nicht gekommen." Darauf forderte Liselotte: "Ja wenn das so ist, dann möchte ich auch mit Bild in die Zeitung und unter meinem Bild tät dann bestimmt stehen: Heidi Klum." So kam die Heidi Klum aus dem Deggenhausertal alias Sigrid Krause in den SÜDKURIER.