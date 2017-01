Deggenhausertal Jubiläumsparty zum Elfjährigen von "Shake's Bier"

Zum elfjährigen Bestehen lädt die Lumpenkapelle "Shake's Bier" zur Jubiläumsparty in die Alfons-Schmidmeister-Halle ein.

Eine geballte Ladung Lumpenkapellen trifft sich am Samstag, 21. Januar, in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen. Mit Hüpfen, Tanzen, Springen und überschäumender stimmungsoll nicht nur der Hallenboden, der in diesem Jahr sowieso erneuert werden soll, auf eine harte Bewährungsprobe gestellt werden. Denn die beliebte Kapelle "Shake's Bier" hat anlässlich ihres elfjährigen Bestehens eine ganze Reihe von Lumpenkapellen aus der näheren Umgebung eingeladen, um unter dem Motto "11 Jahre RUM und Bier" gehörig mit allen Fans, Begleitern und jeder und jedem, der gerne feiert, einen tollen Abend zu verbringen.

Mit dabei sind die Lumpenkapelle Taldorf, Lumpenkapelle "1. Sahne Bänd", Lumpenkapelle Butzlumpa, Lumpenmusik Wilhelmskirch, 08/15-Band Bermatingen, Chaosorchester Neukirch, Lumpenkapelle Kluftern, Schnättermusik, Xälzbära Dürnau, LK Löwenzahn Fanpage. Zwischendurch wird DJ Dumbo die Stimmung anheizen. Zudem wird der vor allem bei Lumpenkapellen bekannte Künstler Magic Chandre anwesend sein.

Und warum feiern "Shake's Bier" im Deggenhausertal ihr Jubiläum? "Unsere Lumpenkapelle hat im Moment rund 30 Musikerinnen und Musiker und ein Großteil der Mitglieder kommt aus den drei Musikvereinen im Tal", erklärt Bandsprecher Andreas Benz. Es seien jedoch auch Musiker aus Ravensburg dabei und zwei aus Owingen. Die Jubiläumsparty in Wittenhofen soll vor allem ein Fest für die Fans und die befreundeten Lumpenkapellen werden, quasi als Dankeschön für die vergangenen elf Jahre. Das schlägt sich auch im niedrigen Eintrittspreis nieder.

Die Halle in Wittenhofen biete sich für eine solche Party an. Die Lumpenkapellen können auf einer großen Bühne spielen und in der Halle ist genug Platz für viele Partybesucher. Ein Höhepunkt des Abends soll die Einweihung einer neuen Fahne von "Shake's Bier" sein. Die alte habe in den vergangenen elf Jahren doch einiges mitgemacht.

"Shake's Bier" versteht sich als Truppe, die definitiv für jeden Spaß zu haben ist, sagt Sprecher Benz: sei es die kleine Dorffasnet mit Kaffeekränzle oder das Oktoberfest im Ruhrgebiet. "Wir sind überall dabei, wo man Spaß haben kann. Wir sind eine junge und kleinere Truppe, die ihr eigenes Ding durchzieht und bei der jeder mitmachen kann", sagt Benz im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Spaß steht im Vordergrund und nicht die Anzahl der Auftritte – genau das soll mit der Jubiläumsparty auch gezeigt werden.

Zur Gründung der Lumpenkapelle kam es durch die Initiative einiger junger Musiker des Musikvereins Homberg-Limpach. Sie wollten sich während der Fasnet gerne stärker musikalisch engagieren, andere Lumpenkapellen kamen jedoch aufgrund des Alters und der meist hohen Anzahl an Auftritten nicht in Frage beziehungsweise die Eltern der Musiker legten ein Veto ein. Also blieb nur noch die Möglichkeit, etwas Eigenes zu gründen. "Mit unserem Bassisten Tobias Kretzdorn wurde dann der passende Chef gefunden, der es durch seine musikalischen Ideen schnell geschafft hat, eine Gruppe junger Musiker zu begeistern – und das auch bis heute tut", sagt Andreas Benz.

Lumpenkapellen und Guggenmusik

Zum Unterschied von Lumpenkapellen und Guggenmusik sagt Andreas Benz: "Ich denke, da kann ich für fast alle Lumpenkapellen sprechen und sage definitiv: Ja, es gibt einen Unterschied. Das ist immer ein Diskussionspunkt, ähnlich wie Badener und Schwaben. Der eine macht sich über den anderen lustig und umgekehrt. Für mich ist der größte Unterschied die Art, wie die Lieder gespielt werden. Lumpenkapellen sind fetziger, meist etwas lauter und auch definitiv verrückter, natürlich positiv gesehen. Guggenmusiken sind meist bunt geschminkt mit vielfältigen Kostümen. Die Lumpenkapellen kommen meist tatsächlich in Lumpen daher und legen das Augenmerk auf die Musik." (wdg)