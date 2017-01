Deggenhausertal In Wittenhofen gibt es spannenden Fußball bei den Hallenbezirksmeisterschaften

Der Sportverein Deggenhausertal engagiert sich für dieFußballjugend und richtet bis Ende März insgesamt drei Wochenenden für rund 120 Mannschaften aus.

Deggenhausertal (wdg) Noch bis in den März hinein finden Hallenbezirksmeisterschaften des Fußballbezirks Bodensee, veranstaltet vom Südbadische Fußballverband, Bezirk Bodensee, statt. "Dabei werden für insgesamt 15 F-Jugendmannschaften Spieltage organisiert, bei denen es nur um den Spaß beim Fußballspielen geht. Es gibt keine Wertung, also keine Ergebnisse und Tabellen", erklärte Thomas Gäng vom Sportverein Deggenhausertal (SVD).

Für die E-Jugend, D-Jugend, D- sowie C-Juniorinnen ist es ein Wettbewerb, bei dem sich die besten Mannschaften für die nächste Spielrunde qualifizieren können. Diese Wettbewerbe und Qualifikationen werden jedes Wochenende in verschiedenen Hallen ausgespielt, sodass am Ende, also im März, die Bezirkssieger ermittelt sind. Am Samstag und Sonntag war der SVD Ausrichter von Qualifikationsrunden, die in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen ausgetragen wurden.

Insgesamt ist der SVD an drei Wochenenden Ausrichter. Insgesamt kommen an diesen drei Wochenenden rund 120 Mannschaften mit etwa 800 bis 900 Kindern ins Deggenhausertal. Also jedes Wochenende ungefähr 40 Mannschaften mit 280 bis 300 Kindern. An jedem Wochenende sind rund 35 Helfer im Einsatz, verteilt auf Bewirtung, Schiedsrichter und Turnierleitung. Bei der F- und E-Jugend wird Fußball gespielt, bei den älteren das sogenannte Futsal. Futsal ist die vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Futsal unterscheidet sich von anderen Arten des Hallenfußballs vor allem dadurch, dass das Spielfeld durch Linien (Handballfeld) und nicht durch Banden begrenzt wird. Es wird generell mit fünf Spielern auf Handballtore mit einem sprungreduzierten Ball gespielt. Gewechselt werden darf unbegrenzt und fliegend innerhalb einer Wechselzone, der Einwurf ist durch den Einkick ersetzt. Bei den Begegnungen in Wittenhofen waren 14 Mannschaften des SVD am Start.