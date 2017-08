Deggenhausertal In Lellwangen entsteht ein neuer Dorfplatz

Die Arbeiten am Dorfplatz haben Mitte August begonnen und werden spätestens Anfang Oktober abgeschlossen sein.

Deggenhausertal (wdg) In diesen Tagen ist mit der Neugestaltung des Dorfplatzes in Lellwangen begonnen worden. "Alle Ortsteile im Tal haben einen schönen Dorfplatz und da sind wir in Lellwangen ganz zufrieden, dass wir jetzt auch so einen Treffpunkt zwischen Kirche, dem ehemaligen Gasthaus Linde und dem Dorfgemeinschaftshaus Molke bekommen", freute sich der Sprecher der Bürgergemeinschaft Lellwangen, Egon Schumacher. Er hofft, dass die Arbeiten, die früher begannen als zunächst geplant, in den Ferien zügig vorankommen, damit das Projekt bald abgeschlossen werden kann.

Nach einem Ortstermin kurz nach Baubeginn erklärte Ortsbaumeisterin Karin Schukat: "Bei Baubeginn sieht es so aus, dass der Untergrund überraschend gut ist und auch eine ausreichend starke Kiestragschicht vorhanden ist." Das bedeute, dass die geplanten Kosten wohl eingehalten werden können. Für Ausstattungselemente wie Sitzbank und Pflanztröge, die zunächst zurückgestellt worden waren, wird nach kostengünstigen Alternativen gesucht. Schukat geht davon aus, dass mit Abschluss der Maßnahme bis Ende September oder Anfang Oktober zu rechnen ist. Auf Wunsch der Bürgergemeinschaft Lellwangen hatte der Gemeinderat im April dieses Jahres über die Umgestaltung des Dorfplatzes beraten und beschlossen, die Maßnahme auszuschreiben. Seinerzeit war von Kosten in Höhe von rund 160 000 Euro ausgegangen worden. Ein Zuschuss aus dem Topf Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von rund 54 000 Euro ist eingegangen.

Nachdem das Angebot des günstigsten Bieters die zuvor festgelegte Kostenrechnung um etwa 24 000 Euro überschritt, war entschieden worden, die oben genannten Ausstattungen zunächst einzusparen und nach günstigeren Lösungen zu suchen. So war entschieden worden, den Auftrag in Höhe von knapp 136 000 Euro an den günstigsten Bieter, die Firma Schellhammer aus Mühlhausen-Ehingen, zu vergeben. Die Planung und Ausschreibung für die Umgestaltung des Dorfplatzes war vom Gemeinderat an René Fregin vom Büro Plan Be vergeben worden, der schon verschiedenen Dorfplätze in der Gemeinde Deggenhausertal geplant hat.