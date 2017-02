Deggenhausertal Im Tal wachsen jetzt die Narrenbäume in den Himmel

Am Schmotzigen Dunschdig sind im ganzen Deggenhausertal die Narren unterwegs, um ihr Symbol aufzustellen. Kein Ortsteil darf dabei vergessen werden. Zum Brauch dazu gibt es jede Menge gute Laune, Party, Spaß und Musik.

Deggenhausertal (wdg) Am Schmotzigen Dunschdig feiert die Straßenfasnet in Deggenhausertal fröhliche Urständ. Und in den Ortsteilen, die nicht schon am vergangenen Samstag das Narrensymbol, den Narrenbaum, errichtet hatten, war gestern allenthalben närrisches Treiben. Im jährlichen Wechsel findet die große Feierlichkeit nach dem Narrenbaumsetzen in Mennwangen im Unterdorf, in "Mennwangen-City" oder in Kaltbächle statt. Hier ziehen die Narren von Haus zu Haus und werden prächtig verköstigt. Der Abschluss fand in diesem Jahr in der Halle der Familie Waibel statt. Auch in Untersiggingen zogen die Füchse und Narren mit dem Baum durchs Dorf, um ihn beim Fuchsbau in die Senkrechte zu bugsieren. Viel Arbeit haben die Narren in Deggenhausen, weil sie zunächst beim Anwesen Bentele einen Narrenbaum und in Obersiggingen einen weiteren errichten müssen.