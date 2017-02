Deggenhausertal Im Deggenhausertal wachsen die Bäume in den Himmel

In Limpach, Urnau und Lellwangen waren die Narren am Samstag aktiv.

Viel Aktion, beste Unterhaltung und viel Spaß dominierten am Samstag in drei Teilorten des Deggenhausertals. Denn in Limpach, Urnau und Lellwangen hatten sich die jeweiligen Narrenvereinigungen jede Menge einfallen lassen, um das traditionelle Narrenbausetzen für die Bewohner der Dörfer abwechslungsreich zu gestalten. Und die Mühe der vielen Aktiven und Helfer wurde belohnt, denn die Narren ließen sich gerne einbinden und machten begeistert mit. Ebenso wie die Sonne, die sich nicht lumpen ließ und die jeweiligen Szenarien mit warmen Strahlen unterstützte, so dass sich das närrische Treiben bestens genießen ließ.

In Limpach haben die Baumsteller Homberg-Limpach mit ihrem Narrenruf "NSB – Narren setze Boom" das närrische Gewächs mit einer beachtlichen Größe von rund 25 Metern um 8.30 Uhr am Morgen aus dem Wald geholt. Um die Mittagszeit traf man sich, um den Baum durchs Dorf zu ziehen, beim Dorfgemeinschaftshaus zu errichten und anschließend gebührend zu feiern, wobei für den Narrensamen ein besonderes Programm vorbereitet worden war. Das hatten sich die kleinen Mäschgerle auch redlich verdient, denn erstmals gab es einen eigenen Kindernarrenbaum. Und während die Großen ihren Baum mit dem Traktor durchs Dorf bugsierten, trugen zwölf Kinder ihren Baum auf Händen durch die Gassen. Auf Einladung war auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser in Limpach aufgeschlagen. Dem Motto "Wilder Westen" entsprechend war er zwar nicht als Häuptling, aber immerhin als Sheriff verkleidet. "Ich bin ein Sheriff ohne Colt, weil ich Probleme närrisch lösen möchte", so Fabian Meschenmoser, der betonte, er wolle die Limpacher mal im Wilden Westen sehen und schauen, ob sie nach der Fasnet wieder ins Tal zurückkehren – aber nicht vorher.

In Urnau begann der närrische Samstag bereits um 5 Uhr mit einem Weckrundgang durch Dorf. Anschließend traf man sich zum Vesper bei der Familie Zurell, die im vergangenen Jahr den Narrenbaum gewonnen hatten – das ist so Tradition. Ebenfalls Tradition ist es, sich um die Mittagszeit bei Hugo Heigle zu treffen, um sich auf den Umzug und das Narrenbaumsetzen vorzubereiten. "Deb Treffpunkt gibt es bei uns schon mindestens seit 1960, damals war ich Narrenbolizischt", erinnert sich Heigle. Unter Führung des 73-jährigen heutigen Narrenbolizischten Hermann Fichtner, der den Job schon seit mindestens 20 Jahren macht, mit Unterstützung der 08-15-Band aus Bermatingen und der Narrenabordnung des MV Roggenbeuren zog der närrische Lindwurm dann durchs Dorf. Nach Stellen des Narrenbaums wurde im DGH gefeiert.

Auch in Lellwangen hatte sich die Dorfgemeinschaft zum Stellen des Narrenbaums was Neues einfallen lassen. So wurde erstmals ein großer Wagen der "Hänger Hoppers", der Zumba-Gruppe aus Lellwangen, gestaltet. Auf diesem fanden neben den Zumba-Mädels auch die Musik ihren Platz und belebte so den Zug durchs Dorf sowie das Narrenbaumstellen.