Deggenhausertal Hotel-Projekt am Höchsten nimmt Hürde

Der Berggasthof darf nun erweitert und die ehemalige Fachklinik umgebaut werden. Das Regierungspräsidium Tübingen gibt Betreiber Hans-Peter Kleemann grünes Licht.

Deggenhausertal – Die Familie Kleemann kann ihren Berggasthof "Höchsten" nun erweitern, das Regierungspräsidium (RP) Tübingen gibt grünes Licht für die Bebauung, die in einem Schutzbereich des Regionalplans vorgesehen ist. Dies teilte das RP am Donnerstag mit. Das für die Genehmigung erforderliche Zielabweichungsverfahren, das die Vorgaben für die Bauleitplanung setzt, sei abgeschlossen. Die beantragte Zielabweichung, also die geplante Bebauung in einem Bereich, der eigentlich nicht überbaut werden darf, könne nach eingehender Prüfung zugelassen werden, heißt es.

Erweiterung ist "vertretbar"

Dem Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens zufolge hält das RP die "beabsichtigte Erweiterung des Berggasthofs „Höchsten“ und die geplanten Umbaumaßnahmen zur Errichtung eines Familienhotels auf dem Bergrücken Höchsten unter raumordnerischen Gesichtspunkten für vertretbar".

Der Berggasthof wurde vor rund sechs Jahren bereits um einen Hotelanbau erweitert. Das Areal der Familie Kleemann befindet sich direkt auf der Grenze der Gemarkungen Deggenhausertal (Bodenseekreis) und Illmensee (Landkreis Sigmaringen). Hans-Peter Kleemann plant nun die Erweiterung des Gasthofes, einen weiteren Hotelanbau und die Einbeziehung und den Umbau der benachbarten, seit 2010 leer stehenden ehemaligen Klinik Rubacker (wir berichteten mehrfach). Der Gemeinderat Deggenhausertal hatte sich bereits einhellig für die Umbaupläne der ehemaligen Klinik ausgesprochen und sie für positiv bewertet. Das gesamte Ensemble soll dann als Familienhotel betrieben werden.

Das Zielabweichungsverfahren (siehe Infokasten) war nötig geworden, weil sich der gesamte 3,52 Hektar umfassende Bereich innerhalb eines im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben festgelegten so genannten "Schutzbedürftigen Bereichs für Naturschutz und Landschaftspflege" befindet. Solche Bereiche sind grundsätzlich von einer Bebauung frei zu halten. Beide Gemeinden Illmensee und Deggenhausertal hatten das Zielabweichungsverfahren beim RP beantragt. Das Verfahren war Ende Oktober 2016 eingeleitet worden. Seither hat das RP die Unterlagen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (dazu zählen zum Beispiel auch Naturschutzverbände) geprüft und abgewogen.

In der Begründung des RP heißt es, der Betreiber Hans-Peter Kleemann habe "mit seinem Gesamtkonzept dargelegt, wie er die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Klinik einer wirtschaftlichen Folgenutzung zuführt, für die er auf maßvolle bauliche Erweiterungen angewiesen ist". Vor diesem Hintergrund sei die Abweichung von den Zielen der Raumordnung und damit auch die geplante Bebauung vertretbar. Die Gemeinden müssen dann die dafür geänderten Flächennutzungspläne sowie die Bebauungspläne dem RP wieder zur Prüfung vorlegen. Damit, so das RP, sei sichergestellt, dass die Vorgaben der Entscheidung für die Zielabweichung eingehalten werden. Auch jede weitere bauliche Entwicklung sei mit dem RP abzustimmen.

Öffentlich-Rechtlicher Vertrag

Auch der Gemeinderat Deggenhausertal befasste sich am Dienstagabend nochmals mit dem Thema. Der betreffende Bereich ist landschaftlich mit seiner Weitsicht über den Bodensee hinaus besonders wertvoll, auch bezüglich des Erholungswertes der Landschaft für den Menschen. Damit dieser Erholungswert auch für künftige Generationen erhalten bleibt, bestehen die Naturschutzbehörden auf einem so genannten Öffentlich-Rechtlichen Vertrag, der verschiedene Punkte beinhaltet, die Festlegungen in der Bauleitplanung erfordern.

Der entsprechende Vertragsentwurf wurde nun vom Gemeinderat genehmigt. Vertragspartner sind neben der Familie Kleemann die Landratsämter Sigmaringen und Bodenseekreis, die Gemeindeverwaltungen von Deggenhausertal und Illmensee sowie der Gemeindeverwaltungsverband Markdorf. Grundsätzlich seien sich alle Vertragspartner einig, dass die Bestandsbebauung der Familie Kleemann und die darüberhinausgehende Entwicklung möglich bleiben sollen, sofern das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werde, hieß es. Insbesondere beschäftigt sich der Öffentlich-Rechtliche Vertrag mit den Höhen der geplanten Gebäude. Hauptamtsleiter Peter Nothelfer erklärte auf Nachfrage, dass die festgelegten Höhen denen aus dem vorliegenden Baugesuch entsprächen und auch die Fläche unterhalb der ehemaligen Fachklinik akzeptabel sei.

Das Verfahren