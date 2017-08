Deggenhausertal Höhere Beiträge für Kindergarten

Tarifbedingt steigen die Beiträge für das Kindergartenjahr 2017/18 in Deggenhausertal um acht Prozent. Grund für diese außerordentliche Anhebung ist der Tarifabschluss von 2015 für das Personal der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Beiträge für Mittagessen steigen um zehn Prozent

Der Gemeinderat hat sich jüngst mit der Neufestsetzung der Kindergartengebühren befasst. Dies wurde notwendig, weil die vier Trägerkirchen der Kindergärten (Die evangelischen Landeskirchen von Württemberg und Baden sowie die Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg) und die kommunalen Landesverbände (Städte- und Gemeindetag) sich auf eine notwendige Anpassung der Elternbeiträge in Höhe von acht Prozent im Kindergartenjahr 2017/2018 geeinigt hatten. Grund für diese außerordentliche Anhebung ist der Tarifabschluss von 2015 für das Personal der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen. Dieser brachte zwar erhebliche Verbesserungen für die Angestellten mit sich, muss jedoch zu einem Teil durch die Elternbeiträge mitgetragen werden.

Bisher war eine jährliche Erhöhung von drei Prozent ausreichend, um die normalen tarifbedingten Anhebungen aufzufangen. Für das darauf folgende Kindergartenjahr 2018/2019 gilt dann wieder die übliche Steigerungsrate von drei Prozent. In Zahlen ausgedrückt heißt das für die Eltern der Kinder in Deggenhausertal, dass die Gebühren bei einer Ein-Kindfamilie von derzeit 103 auf 111 Euro beziehungsweise bei einer Zwei-Kindfamilie von 78 auf 84 Euro steigen werden. Ab dem 1. September 2018 steigen die Gebühren dann auf 114 Euro bei einem Kind und 87 bei zwei Kindern.

Die Beitragssätze in den Kindergrippen für Kinder unter drei Jahren in der Halbtagsbetreuung steigen bei einem Kind von derzeit 276 auf 298 Euro und ab 1. September 2018 auf 307 Euro. Für eine Zwei-Kindfamilie steigen die Beiträge von 199 auf 221 Euro und dann 2018 auf 228 Euro. Für die Ganztagsbetreuung steigen die Beiträge bei einem Kind von 351 auf 379 Euro und im kommenden Jahr auf 390 Euro. Bei zwei Kindern werden ab diesen September 282 Euro fällig, 2018 sind es dann 290 Euro.

Ein Änderungsantrag von Christof Gartmann (FW), die Anhebung in diesem und kommenden Jahr moderater zu verteilen, fand keine Mehrheit. „Diese acht Prozent wird einige sicher schocken“, sagte Gartmann. Beibehalten wird die Sonderregelung, dass das dritte und vierte Kind von Familien mit Hauptwohnsitz in Deggenhausertal in der Halb- und Ganztagsbetreuung beitragsfrei ist. Bei zwei Gegenstimmen wurde die neue Gebührenordnung angenommen.

Auch Essen wird teurer

Ebenfalls einigte man sich darauf die pauschalen Essensgebühren um zehn Prozent anzuheben. „Das letzte Mal wurden diese 2010 angehoben, daher ist die Maßnahme durchaus vertretbar“, erklärte Ordnungsamtsleiterin Sabrina Schorer. Konkret heißt das: Für ein bis zwei Mittagessen im Kindergarten müssen jetzt 22 Euro bezahlt werden und für bis zu fünf Mittagessen 50 Euro. In der Kleinkindbetreuung steigen die Gebühren auf 27,50 Euro.