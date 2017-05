Deggenhausertal Hildegard Sasse: "Die Familientreffs sind ein Schatz im Bodenseekreis"

Auf einen Kaffee mit Hildegard Sasse, die den Familientreff Deggenhausertal fördert und begleitet.

Frau Sasse, seit Kurzem gibt es beim Familientreff das Angebot Lernwerkstatt Deutsch. Wie ist die Idee entstanden?

Durch den Erfolg vom interkulturellen Treff in Salem und der daraus resultierenden Notwendigkeit der Sprachbildung habe ich die Lernwerkstatt auf den Familientreff Deggenhausertal übertragen.

Was sind die Inhalte?

Es geht darum, die Lust am Lernen zu fördern – Sprachtraining in angenehmer Atmosphäre. Und wichtig ist, dass auch Eltern willkommen sind. Es geht um die Unterstützung bei individuellen Problemen. Zum Beispiel, wenn jemand ein mangelndes Sprachverständnis hat. Ich kann viele Wörter, weiß sie aber nicht richtig zu benutzen. Oder ich habe eine Lern-Sprach-Störung, das heißt, mir fällt das Lernen schwer. Oder ich komme aus einer anderen Kultur. Unlust am Lernen ist auch ein ganz großes Problem. Ebenso beim Zuhören oder der Konzentration haben viele Kinder Schwierigkeiten – egal, aus welcher Kultur die Menschen kommen. Dazu kommt dann noch der mangelnde Wortschatz. Von 15 bis 17 Uhr ist für eine kleine Gruppe mit intensivem Training eine lange Zeit. Deshalb haben wir auch eine Pause mit einer Stärkung und kleinen Bewegungseinheiten eingebaut. Und wir erleben mit kleinen Bastelspielen Sprache mit allen Sinnen. So hat zum Beispiel jeder ein eigenes Osterkörbchen gemacht und dabei gleich alle Zutaten gelernt. Man lernt beim Tun die deutsche Sprache. Das bleibt hängen und es ist ein positives Erleben. Ich gebe auch Informationen zu unserem kulturellen Leben im Jahresverlauf. Wir geben Tipps, wie Eselsbrücken helfen, dass man sich etwas merken kann oder, dass man keine Ängste vor Fehlern haben muss.

Lernen ohne einen Fortschritt gibt es nicht. Auch wenn das nicht mit Noten dokumentiert wird wie in der Schule. Es ist deshalb auch gut, dass die Lernwerkstatt außerhalb der Schulräume stattfindet. Das ist ein positiver Ortswechsel, sagt eine Mutter.

Für wen ist die Lernwerkstatt gedacht?

Für Grundschüler und Eltern beziehungsweise Erziehende. Wir treffen uns jeden Donnerstag, außer in den Ferien, im Gemeinschaftsraum der Lebensräume für Jung und Alt im Schulweg in Wittenhofen von 15 bis 17 Uhr. Jeder Interessierte kann da einfach vorbeikommen oder man nimmt telefonisch mit uns Kontakt auf.

Und wie ist derzeit die Resonanz auf das Angebot? Wie viele Teilnehmer gibt es inzwischen?

Wir sind seit Beginn des Jahres aktiv und haben seitdem fünf Teilnehmer. Das ist eine Kleingruppe – maximal sechs Personen – und zwar deshalb, damit wir bei dem individuellen Blick bleiben dürfen. Wir sind keine Schule. Der Einzelne soll zu Wort kommen, damit wir ihn individuell begleiten können und etwas trainieren – vergleichbar vielleicht mit Fußball.

Wer leitet die Lernwerkstatt?

Projektleiterin Elisabeth Groß. Sie hat pädagogische Erfahrung und ich bin im Hintergrund stabilisierend dabei.

Gibt es aktuell weitere Ideen zur Ausweitung der vielfältigen Angebote im Familientreff?

Es liegt eine Anfrage in der frühen Hilfe auf dem Tisch: Pekip – Prager-Eltern-Kind-Programm. Das ist bei uns schon zwei Mal gelaufen. Wir könnten das ein drittes Mal eintakten. Es ist für junge Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs, die sich eine professionelle Begleitung wünschen. Wie fördere ich mein Kind, wie Sozialkontakte? Das kommt vielleicht im nächsten Jahr. Auf dem Tisch liegt auch noch das kulturelle Angebot: wie zum Beispiel kulturelle Gespräche. Was macht das Leben aus im Ort? Ich habe schon eine Konzeption, aber ich bräuchte jemanden, der sagt: Ja, das mache ich. Ich suche da jemanden Verantwortliches, der das gerne einmal im Monat macht.

Der Familientreff Deggenhausertal ist mit Fertigstellung des Gemeinschaftsraums in den Lebensräumen für Jung und Alt im Jahre 2013 entstanden. Wie war die Entwicklung seither?

Der Familientreff bietet den Rahmen für vielfältige Aktivitäten, wie Babytreff, Bildungsangebote, Eltern-Kind-Angebote, offenes Familiencafé, Freizeitaktivitäten im Kindertreff, Begegnung Jung und Alt, Kinderferienbetreuung, Krabbelgruppen in Elternselbsthilfe, Spielgruppen und Beratungsangebote. Der Familientreff bietet Familien Kontakt und Erfahrungsaustausch, Bildungsmöglichkeiten sowie Beratung und Hilfe. Die Elternselbsthilfe und das ehrenamtliche Engagement sind maßgeblich für die vielfältigen Hilfsangebote. Der Familientreff lebt von den Ideen aller, die sich darin betätigen und bildet Netzwerke für gegenseitige Hilfe.

Wie sieht Ihre Begleitung aus?

Ich verantworte die Organisation und Pflege guter Mitarbeiter – das ist unabdingbar als Treffleitung – und gute Mitarbeiter finden, die sich mit einer sozialen Arbeit identifizieren können. Und meine Mitarbeiter spüren mein Engagement. Das was ich leiste, geht nur mit guten Mitarbeitern. Wir haben einen Gleichklang in dieser sozialen Blickrichtung. Und vor allem sind die meisten Mitarbeiter ehrenamtlich tätig. Dieses bürgerschaftliche Engagement ist ein Teil des Tragens in der Gemeinde Deggenhausertal.

Welche Familientreffs betreuen Sie darüber hinaus in der Region?

Den Familientreff Frickingen, der in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen feiert, und die interkulturelle Einrichtung Treff Grenzenlos in Salem, die im nächsten Jahr 20 Jahre alt wird.

Wie schaffen Sie das?

Mit Freude an der Arbeit. Und das nährt sich im Geben und Nehmen durch die Mitarbeiter und durch die Klientel. Das ist wie eine Energie. Die Familientreffs sind ein Schatz im Bodenseekreis im Ansatz der Prävention. Es gibt ja 22 Treffs im Bodenseekreis.

Zur Person

Hildegard Sasse ist im Sauerland geboren, in einer Großfamilie. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und einen Enkel. Sie hat in Nordrhein-Westfalen als Lehrerin gearbeitet. Nach dem Umzug nach Salem hat sie sich sozial in der Schulwelt engagiert. Später kam sie zum Jugendamt des Bodenseekreises. Ihr wichtigstes Hobby ist ihre Aufgabe als Mutter: "Ich bin unendliche gerne Mutter, das ist für mich etwas Schönes und wertvolles." Sie fotografiert gerne Menschen und liest viel. Je nach Stimmungslage schreibt sie auch Gedichte. Sie liebt Menschen, Tiere und Pflanzen.