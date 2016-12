Deggenhausertal Herbert Mayer dirigiert Abschiedskonzert in Untersiggingen

Die Roggenbeurer Musiker spielen in Untersiggingen. Die Pfarrkirche Maria Königin ist zum 40. Mal Schauplatz des vorweihnachtlichen Konzerts.

Zum 40. Kirchenkonzert kurz vor Weihnachten hatte der Musikverein Roggenbeuren wieder in die Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen eingeladen und einmal mehr war das Gotteshaus voll besetzt. Der Vorsitzende des Musikvereins, Anton Rist, begrüßte mit den Worten: "Musik ist der Goldglanz über dem Dasein."

Am Ende des eindrucksvollen Konzerts dankte und verabschiedete er Herbert Mayer, für den es das letzte große Konzert als Dirigent der Kapelle war. Mayer, der in Großschönach wohnt und für fünf Jahre das Dirigat inne hatte, gegenüber dem SÜDKURIER: "Ich habe im 12. Lebensjahr mit der Musik begonnen. Mit 17 Jahren habe ich angefangen eine Jugendkapelle zu dirigieren und mit 22 Jahren habe ich eine aktive Kapelle übernommen. Ich bin jetzt 57 Jahre alt und höre aus persönlichen Gründen beim Musikverein Roggenbeuren auf."

Er freue sich jetzt auf eine ruhigere Zeit, meinte Mayer, der selbst von sich sagt, dass er keine großen Worte machen möchte. Er erinnerte sich, dass die Stelle in Roggenbeuren vor fünf Jahren ausgeschrieben war, er sich beworben hätte und nach einem Probedirigat hätte es gleich geklappt.

Die Zeit in Roggenbeuren bezeichnete er als sehr intensiv mit vielen schönen Auftritten und er hob die gute Kameradschaft im Musikverein hervor. Es sei persönlich gereift und die Kapelle hätte sich in der Zeit zu seiner Zufriedenheit weiterentwickelt.

Mayer betonte auch, dass die Probenarbeit in Roggenbeuren gut gewesen sei, wenn es auch immer schwieriger werde mit jungen Leuten, die studieren oder anderen, die in Schicht arbeiten. Bei den großen Konzerten sei die Kapellenstärke jeweils gut gewesen und man hätte sich auch Verstärkung mit Gastmusikern geholt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins, Markus Rief, bedauert den Weggang von Dirigent Herbert Mayer, zeigte aber Verständnis: "Es geht uns da wie den umliegenden Vereinen. Bruno Baumgartner war noch 32 Jahre bei uns Dirigent, Wilfried Keßler elf Jahre und jetzt Herbert Mayer fünf Jahre." Herbert Mayer hätte der Kapelle gerade bei konzertanten Stücken seinen Stempel aufgedrückt. "Die Zusammenarbeit mit ihm war sehr gut, wenn er auch manchmal die Zügel hätte etwas straffer ziehen können", schließt Rief.

Wie die Zukunft beim Musikverein bezüglich eines Dirigenten aussieht, kann Rief noch nicht genau sagen. Man sei mit einigen Aspiranten im Gespräch und man werde nach der Fasnet konkret nach einer Lösung suchen. Deshalb ist die Planung für das Jahr 2017 – abgesehen von den regelmäßig im Tal stattfindenden Auftritten – auch noch nicht festgezurrt.

Ganz eindeutig war dagegen das Kirchenkonzert am vergangenen Sonntag, dem vierten Advent, mit Charakterstücken wie "Odilia" von Jacob de Haan, einem Klarinettenquartett in F von Carl Böhm mit den Solisten Klaus Waibel, Anke Berger, Hermann Steiner und Jürgen Hagen. Der Choral "Lob, Ehr und Preis" von Kurt Gäble und "Any dream will do" aus dem Musical Josef von Andrew Lloyd Webber. Und das gemeinsam gesungene Lied "Macht hoch die Tür" bildete den weihnachtlichen Abschluss des Konzerts.

Das Programm

Generations-Fanfare von Otto M. Schwarz, "Odilia" von Jacob de Haan, Quartett in F von Carl Böhm mit den Solisten Klaus Waibel, Anke Berger, Hermann Steiner und Jürgen Hagen, St.-Florian-Choral von Thomas Doss, "Where eagles soar" von Steven Reineke, "Lob, Ehr und Preis" von Kurt Gäble, "The Rose" von Bette Midler, Sea songs von R. Vaughan Williams, "Any dream will do" von Andrew L. Webber, "Freude, schöner Götterfunken" von J. P. Schulz, Posaunenquartett mit den Solisten Alexander Hug, Anabel Zipfel, Verena Jegler und Karl Jegler, "Canon brass rock" von Johann Pachelbel und "O sanctissima" von Markus Götz.