Deggenhausertal Harmonie pur beim Gospelchor Deggenhausertal zum 20-jährigen Bestehen

Die Dirigentensuche hat das Jahr 2016 beim Gospelchor Deggenhausertal geprägt. Zum 20-jährigen Bestehen in diesem Jahr wird ein Konzert mit Lieblingsliedern aus zwei Jahrzehnten und Gastchor veranstaltet – unter Leitung der neuen Dirigentin.

Besonders war das vergangene und ist das laufende Jahr beim Gospelchor Deggenhausertal: 2016 war geprägt durch den Dirigentenwechsel, 2017 feiern die Sänger ihr 20-jähriges Bestehen. Das machte Vorsitzende Christiane Hartmann bei der Jahresversammlung im Berggasthof Höchsten noch einmal bewusst.

Der bisherige Dirigent Elmar Reisch hatte seine Ankündigung von 2014 wahr gemacht und war 2016 vom Amt nach fast 20 Jahren zurückgetreten. Durch ihn fand der Gospelchor aber auch seine neue Chorleiterin Kristina Stary, die Ende September antrat "und die uns die schwäbisch-betonten 'is' aus- und das englische 'th' eintreibt", wie Christiane Hartmann humoristisch anmerkte. Kristina Stary wird auch das Konzert zum 20. Geburtstag am 16. November in der Kirche Maria Königin in Untersiggingen mit Lieblingsliedern aus zwei Jahrzehnten und Gastchor dirigieren. "Und die Lorbeeren von 20 Jahren Vorarbeit durch Elmar Reisch ernten", sagte sie, sich über dessen Vertretung und das große Repertoire freuend.

Sie fühle sich im Chor wohl, sei herzlich aufgenommen worden. Der Schwerpunkt der Arbeit werde auf dem Rhythmus liegen und sie werde gerne die Techniken weitergeben, die sie im Studium lerne.

Unter den vielen Terminen für 2017 sind zwei Anfragen für Benefizkonzerte sowie gesellige Anlässe, die auch das vergangene Jahr prägten – ein Zeichen für die Harmonie im Chor. Schriftführerin Gaby Kopp erinnerte an die Höhepunkte, dazu gab es Fotos. Positiv ist auch die Finanzlage, die Kassiererin Elli von Ow-Haag erläuterte. Sommerkonzert, Nikolausmarkt und die Mitgliederbeiträge trugen unter anderem zum guten Endergebnis bei. "Für die Gemeinde war es spannend, wie es beim Chor weitergeht", sagte Elmar Reisch in der Funktion als Bürgermeister-Stellvertreter. Er dankte der musikalischen Gemeinschaft, die den Namen der Gemeinde bei Auftritten in Südtirol und Kassel nach draußen getragen und ein positives Bild vermittelt habe. Zudem würdigte er das gute Miteinander. Das vermittelte auch die einstimmige Wahl des Chors, der die stellvertretende Vorsitzende Melanie Steidle, Kassiererin Elli von Ow-Haag sowie Kassenprüfer Erich Benzing in ihren Ämtern bestätigte.

Die Jubilare sollen beim Festkonzert im November geehrt werden, aber die treuesten Sänger bei den Proben zeichnete Melanie Steidle aus. Dies waren Gaby Kopp und Karin Fliegauf mit 95, Christiane Hartmann und Manfred Maier mit 92 und Elmar Reisch mit 90 Prozent. Vor dem gemütlichen Teil dankte die Versammlung ihrer Vorsitzenden für ihre gute Arbeit.

Vereinsvorstand

Vorsitzende des Gospelchors Deggenhausertal ist Christiane Hartmann, ihre Stellvertreterin Melanie Steidle, Schriftführerin Gaby Kopp, Kassiererin Elli von Ow-Haag, Beisitzer sind Karin Fliegauf, Gregor Freisem, Hans-Jürgen Hartmann und Beate Kotte, Notenwartin Daniela Schwarzberg, Gerätewart Hermann Baumann, Mitgliederbetreuerin Hildegard Drittenpreis und Chorleiterin Kristina Stary. Informationen im Internet: www.gospelchor-dtal.de