Deggenhausertal Grundschulrektorin Ursel Hefler in den Ruhestand verabschiedet

Ein großes, offizielles Abschiedsfest hatte die Grundschule Deggenhausertal im Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen organisiert. Galt es doch die Rektorin der Schule, Ursel Hefler, nach 16 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand zu verabschieden. Neue Rektorin wird Maike Steininger.

Die Organisatoren um Konrektorin Christiane Hartmann hatten sich ein umfangreiches Programm einfallen lassen, bei dem die Schulkinder einen großen Part übernommen hatten – ebenso wie nahezu alle, die mit der Schule verbunden sind. Im Mittelpunkt standen die besonderen Leistungen, die Ursel Hefler während ihrer insgesamt 41-jährigen Arbeit als Lehrerin und die Zeit als Rektorin in Deggenhausertal erbracht hat.

"Jetzt ist der Tag, an dem dein Leben als Lehrerin und Rektorin zu Ende geht", eröffnete Christiane Hartmann und wusste zu berichten, dass Ursel Hefler lange nachgedacht habe, ob sie denn aufhören solle. "Denn ihr zweites Zuhause war die Schule." Zu ihren zahllos aufgeführten Eigenschaften zählte ihr Gespür, rechtzeitig auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Ihr Entwicklungswille und ihr Mut hätten die Grundschule in Deggenhausertal zu dem gemacht, was sie heute ist: "Ein florierendes, Wissen vermittelndes Unternehmen mit Prokuristin, 14 Abteilungsleitern, 140 fröhlichen kleinen Mitarbeitern und einem Stab an teilzeitarbeitenden Menschen, die unsere Sache unterstützen und am Laufen halten", sagte Hartmann. Ursel Hefler habe ihre vielfältigen Aufgaben sehr ernst genommen, sie sei eigentlich eine Bilderbuchbeamtin gewesen. Zum Staunen brachte sie das Kollegium immer wieder durch ihr fotografisches Gedächtnis. Trotz allen Pflichtbewusstseins habe sie nie ihren Sinn für Humor und ihre Lust auf Geselligkeit verloren. Sie sei eine loyale und sympathische Schulleiterin gewesen. Sie habe immer das Ganze im Blick gehabt und den Spagat gewagt, die Bedürfnisse des Einzelnen zu berücksichtigen und in das große Netzwerk Schule einzuflechten.

Die Zusammenarbeit mit ihrer Chefin beschrieb Christiane Hartmann so: "Du hast den Weg geplant und ich habe die Blumen gestreut." Sie seien keine Konkurrentinnen gewesen, sondern hätten sich ergänzt – "weil in unseren Herzen im gleichen pädagogischen Takt schlagen und weil wir Kinder als einen anvertrauten Schatz sehen". Christiane Hartmann schloss: "Du gehst als meine Chefin, aber du bleibst meine Freundin."

Schulrat Kurt Caspari, der den Werdegang von Hefler als Pädagogin umriss, betonte: "Als du im Jahre 2001 die Schule in Deggenhausertal als Leiterin übernommen hast, war diese gerade im Umbruch." Unter anderem erwähnte er die Einführung der Ganztagsschule und die Jahrgangsmischungen. "Wenn fortschrittliche Schulen gesucht wurden, wurde immer die Grundschule Deggenhausertal genannt", so der Schulrat. Auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser erinnerte an die Meilensteine, die Hefler gesetzt hat. Diese verabschiedete sich emotional: "Ich bin so erfüllt, es war wunderbar, das hier zu erleben, ich bin überwältigt", freute sich Hefler und musste zugeben, "ich will nicht leugnen, dass ich einen Abschiedsschmerz spüre".

Neue Rektorin

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung von Ursel Hefler wurde bekannt, dass Maike Steininger, 39, neue Rektorin der Grundschule Deggenhausertal wird. In Kirchberg an der Iller geboren, hat sie an der PH Weingarten studiert. Nach ihrem Referendariat in Kirchdorf an der Iller war sie an der Werkrealschule in Mengen sowie später an der Grund- und Werkrealschule in Rot an der Rot. Seit dem Jahr 2014 ist Steininger an der Grundschule Deggenhausertal, wo sie am 1. August offiziell die Rektorinnenstelle übernimmt.