Deggenhausertal Gottesdienste mit Pfiff: Neuen ökumenischen Reihe im Deggenhausertal

Batiken von Inge Klawiter stehen im Mittelpunkt. Das steckt hinter der neuen ökumenischen Reihe:

Deggenhausertal – Unter dem Titel "Gottesdienst + Kunst – Was ist Liebe" findet am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Deggenhausertal und der evangelischen Kirchengemeinde Markdorf in der Kapelle in Rubacker am Höchsten statt. Im Mittelpunkt stehen drei Batiken der Künstlerin Inge Klawiter aus Roggenbeuren, die unter anderem die große Batik in der Kirche Maria Königin in Untersiggingen gestaltet hat. Inge Klawiter sagt selbst über ihre drei Batiken: "Mich fasziniert das Johannes-Wort ‚Gott ist Liebe‘. Es gibt viele Bilder von Gott, aber was ist Liebe und was kann damit gemeint sein?"

In der Fastenzeit bekäme die Liebe noch einmal eine ganz besondere Bedeutung. Die Liebe als Hingabe, wenn Christus am Kreuz für die Menschen leidet. Eines der Bilder von Inge Klawiter zeigt ein Kreuz am Himmel – "Der gekreuzigte Himmel". Sie hatte eines Morgens ein Kreuz aus Kondensstreifen am blauen Himmel gesehen. "Die lebenswichtige Luft ist uns geschenkt und wir zerstören sie – aber die Flugzeuge bieten auch Arbeitsplätze und verbinden Menschen weltweit miteinander", sagt Klawiter. Und das sei die Verbindung zu Jesus, der aus Liebe für die Menschen am Kreuz litt. Beim Gottesdienst auf dem Höchsten wird Inge Klawiter die drei Bilder interpretieren und die Besucher in die Diskussion einbeziehen.

Es ist angedacht, dass Andreas Russ auf dem Flügel passende Lieder anstimmt, wie vielleicht "All you need is Love" von den Beatles. "Ich hatte vor einigen Jahren die Idee, im Tal, in der Diaspora, wo es wenige evangelische Gottesdienste gibt, ökumenische Gottesdienste anzubieten, die sich von gewohnten Gottesdiensten unterscheiden", erklärt Prädikant Steffen Rooschüz als ehrenamtlich engagierter evangelischer Laienpriester, der selbst in Wittenhofen lebt. Und es sei nicht schwer gewesen, Leute beider Konfessionen zu finden, die sich gerne engagieren wollten.

Daraus haben sich "Gottesdienste Plus" entwickelt. Wobei das "Plus" jeweils eine andere Ausprägung haben kann, wie Kunst, Musik oder Bewegung. So hätte es bereits "Gottesdienste Plus" mit einer Tanzgruppe aus Markdorf, mit Jazz und mit der Zirkus-AG der Grundschule Deggenhausertal gegeben. "Es gilt, in Dialog zu kommen mit anderen Ausdrucksformen im Gottesdienst und in der Ökumene etwas zu experimentieren", sagt Pfarrer Tibor Nagy aus Markdorf, der meint, dass der Abendgottesdienst eine andere Richtung vorgibt und eine ganz andere Ruhe vermittelt.

Auch die gemeinsame ökumenische Vorbereitung der verschiedenen Themen durch die sechsköpfige, engagierte Gruppe bewege sich außerhalb des üblichen vorgegebenen Rahmens. Die "Gottesdienste Plus" finden jeweils an unterschiedlichen Orten im Deggenhausertal statt. Schließlich gibt es im Tal sieben Kirchen und zahlreiche Kapellen, deren spezifische Charaktere außergewöhnliche Möglichkeiten für die verschiedenen Themen der Reihe bieten.

Reihe "Gottesdienste Plus" im Deggenhausertal: Am Sonntag, 2. April, ist "Gottesdienst + Kunst – Was ist Liebe" mit Inge Klawiter in der Kapelle am Höchsten. Am 16. Juli wird "Gottesdienst + Abendspaziergang" angeboten und am 22. Oktober "Gottesdienst + Reformation".