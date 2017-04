Deggenhausertal Gewerbetag lockt die Massen ins Deggenhausertal

Beim Gewerbetag im Deggenhausertal stand das Leistungsspektrum der Betriebe in Untersiggingen und Deggenhausen im Mittelpunkt. Außerdem stellten sich Organisationen, Einrichtungen und Künstler den Besuchern vor.

Ein Wetter zum Sonneputzen erwartete die Besucher beim Gewerbetag im Deggenhausertal. "Gemeinsam mehr erreichen" lautete das Motto und die rund 60 Aussteller hatten sich eine Menge einfallen lassen, um an den beiden Standorten – Untersiggingen und Deggenhausen – einen Einblick in ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot zu geben. Neben den Gewerbetreibenden waren aber auch öffentliche Institutionen, wie etwa die Freiwillige Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz oder der Verein für Freizeitsport vertreten.

Auf dem Rundgang wurde deutlich, wie vielfältig das Angebot im Deggenhausertal ist. Von den Metallbearbeitungsspeziallisten bei Stengelin gab es, passend zur Osterzeit, ganz besondere Eierbecher. Die Besucher konnten dabei zuschauen, wie aus einem Alublock das Objekt heraus gefräst wurde. Konstantin Elbert erklärte: "Eigentlich hatten wir 200 Stück vorbereitet, aber jetzt fräsen wir nach. Ein Eierbecher dauert etwa viereinhalb Minuten."

Handwerkliches Können begeistert

Gerda Lückes aus Friedrichshafen war ganz entzückt: "Ich konnte tatsächlich dabei zuschauen, wie er entstand. Es ist schon toll, wie präzise die Maschinen das machen." Mit Metall arbeitet auch Pero Berber in seinem Atelier, jedoch stehen bei ihm Funktion und Fantasie im Vordergrund. Seine Idee ist es, Holz und Metall eine nutzbare Verbindung eingehen zu lassen. Heraus kommen dabei Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens. "Bei einem Schaukelstuhl nutze ich die Eigenschaften des Metalls für die Schaukelfunktion und das warme Holz für die Sitz- und Rückenfläche", erläuterte er. Richtig interessant wurde es am Stand von Bernhard Scholl und Ursula Gérard.

Sie setzen sich für eine solidarische Landwirtschaft ein. Ein Konzept, das Planungssicherheit für Gärtner und Landwirte einerseits verspricht und andererseits dem Verbraucher eine wöchentliche Vielfalt an Bio-Obst und -Gemüse bietet. "Man wird einfach Anteilseigner am Ernteertrag", berichtete Gérard. Ebenfalls auf natürliche Stoffe setzt das Familienunternehmen Holzbau Störk. Sie stehen mit Rat und Tat Häuslebauer zur Seite, wenn es um nachhaltige Dämmstoffe geht. Azubi Maximilian Haag erläuterte beim Gewerbetag warum: "Wir bieten in erster Linie Dämmungen aus Cellulose, Hanf oder Jute an. Sie sind einfach gesünder, weil sie ohne Chemie sind."

Aber es wurde nicht nur in Untersiggingen ausgestellt. Auch drei Dörfer weiter in Deggenhausen lohnte es sich, vorbeizuschauen. Am besten ging das mit dem kostenfreien Shuttle-Service der Firma EK-Reisen. Der Service ermöglichte es, im Stundentakt von einem Gewerbegebiet ins andere zu kommen. Auf dem Gelände von Sonett und den Camphill Werkstätten Lehenhof konnten die Besucher einen Blick hinter die Produktionskulissen werfen. Familie Söhnle aus Markdorf genoss jedenfalls ihren Familienausflug: "Es ist wirklich alles toll organisiert hier, besonders der Shuttle-Service", sagte Mutter Claudia und Vater Thomas ergänzte: "Überall wurde man freundlich empfangen und bekam alles erklärt. Da sind schon interessante Sachen dabei."