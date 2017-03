Deggenhausertal Gewerbetag im Deggenhausertal: Firmen zeigen ihr Können

Über 30 Unternehmen im Tal präsentieren sich am Gewerbetag am Sonntag, 9. April. Die Besucher erwartet ein großes Rahmenprogramm mit unterschiedlichen Mitmach-Aktionen.

Der im Dreijahres-Rhythmus stattfindende Gewerbetag in Deggenhausertal wird in diesem Jahr am Sonntag, 9. April, in den Gewerbegebieten Untersiggingen und Deggenhausen sowie bei einzelnen Unternehmen in beiden Orten stattfinden. Veranstalter ist der Förderverein Deggenhausertal und aktuell haben sich mehr als 30 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung angemeldet. "Der Förderverein, der 1996 gegründet wurde, hat die drei Sparten Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus und das war wohl einer der Gründe, warum wir den Gewerbetag alle drei Jahre durchführen", erklärte der Vorsitzende des Fördervereins Siegfried Kopp bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, an dem auch die Mitorganisatoren Stefan Illison und Armin Durner teilnahmen.

In der Vergangenheit sei auch schon diskutiert worden, ob man den Gewerbetag nicht alle zwei Jahre anbieten könne; allerdings sei der Aufwand für die Gewerbetreibenden und den Verein so groß, dass man den Dreijahres-Rhythmus festgeschrieben habe. "Wir sind sehr froh, dass sich die Vereinsmitglieder, Gewerbetreibende und viele Helfer so engagieren, sonst wäre das gar nicht zu schaffen", betonte Stefan Illison und alle drei richteten ihren Dank auch an die Gemeindeverwaltung und hier insbesondere an Christina Baur, die vieles koordiniert. dank geht auch an die Bauhofmitarbeiter um Otto Hecht, die sehr viel Auf- und Abbauarbeiten leisten.

Natürlich könnten nicht alle Unterstützer genannt werden aber den kostenlosen Shuttle-Transfer zwischen den Gewerbegebieten durch das Busunternehmen Kretzer aus Limpach und die Familie Josef Gaugel aus Untersiggingen, die gegenüber dem Gewerbegebiet eine große Fläche als Parkraum zur Verfügung stellen, dürften nicht vergessen werden.

Das Ziel des Gewerbetags ist es, den Unternehmen im Tal ein Forum zu bieten, sich und ihr Leistungsvermögen den Besuchern zu präsentieren und Möglichkeiten anzubieten, Kundenkontakte zu pflegen oder neue entstehen zu lassen. Ebenso lassen sich an diesem Tag gegebenenfalls neue Mitarbeiter gewinnen. Damit die ganze Familie ihren Spaß hat und über die Informationen hinaus für Abwechslung gesorgt ist, gibt es ein interessantes Rahmenprogramm.

Dazu zählen Aktionen wie Bogenschießen, Klettertechnik und Swingolf ebenso wie ein Kinderflohmarkt und viele Spiel- und Bastelmöglichkeiten in den Holzwerkstätten der Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof im Gewerbegebiet Deggenhausen. Zudem sollen in beiden Gewerbegebieten Essensstände aufgestellt werden, bei denen es Getränke und vielfältige Bewirtungen mit Pizza, Raclette und auch Würsten gibt.

Am Vorabend, Samstag, 8. April, um 18 Uhr, ist eine Auftaktveranstaltung bei der Mosterei Kopp, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, in Obersiggingen vorgesehen. Frank Heidemann von der Firma SET in Wangen im Allgäu spricht zum Thema "Digitalisierung 4.0". Der Auftaktabend soll den am Gewerbetag teilnehmenden Betrieben die Möglichkeit bieten, in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen, weil am Gewerbetag selbst alle viel zu beschäftigt sind – schließlich soll an diesem Tag der Zusammenhalt des Gewerbes im Tal gestärkt werden.

Drei Fragen an Bürgermeister Fabian Meschenmoser

Welche Bedeutung hat der Gewerbetag für die Gemeinde Deggenhausertal?

In der Gemeinde Deggenhausertal gibt es viele interessante Firmen in drei Gewerbegebieten, worauf wir sehr stolz sind. Um dieses breite und vielschichtige Spektrum an Gewerbebetrieben einmal genauer kennen zu lernen, dazu soll der Gewerbetag dienen. Natürlich bietet es den Firmen auch die Chance, Ihren Betrieb vorzustellen und somit eventuell auch neue Mitarbeiter oder Kunden zu gewinnen. Für die Gemeinde Deggenhausertal ist der Gewerbetag eine wichtige Veranstaltung im Jahresverlauf. Denn die ansässigen Betriebe verkörpern die Gemeinde, tragen zur Bekanntheit des Deggenhausertals bei und stellen natürlich auch etliche Arbeitsplätze in der Gemeinde zur Verfügung. Diese sind in den letzten Jahren erfreulicherweise stetig angestiegen.

Wie unterstützt und/oder fördert die Gemeindeverwaltung den Gewerbetag?

Hauptorganisator vom Gewerbetag ist ja der Förderverein Deggenhausertal. Die Gemeinde unterstützt allerdings den Förderverein in vielerlei Hinsicht. Insbesondere wird im Bereich des Schriftverkehrs von der Verwaltung einiges übernommen sowie durch den Bauhof eine große Unterstützung gewährt. Dies ist jedoch auch selbstverständlich. Denn nur wenn wir gemeinsam daran arbeiten, kann solch eine Veranstaltung gelingen.

Wie beurteilen Sie das Engagement des veranstaltenden Fördervereins Deggenhausertal und dessen Arbeit insgesamt?

Im Förderverein Deggenhausertal wird die Vorarbeit auf den Gewerbetag auf mehreren Schultern verteilt. Da der Gewerbetag nur alle drei Jahre stattfindet und es seit der letzten Organisation ein paar personelle Wechsel gegeben hat, muss sich das Gremium erst wieder etwas ordnen. Aber das funktioniert aus meiner Sicht recht gut. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass sich der Förderverein, welcher aus den drei Bereichen Gewerbe, Tourismus und Landwirtschaft besteht, auch unter dem Jahr beziehungsweise zwischen den Gewerbetagen mit verschiedenen Aktionen mehr in den Köpfen verankert. Im touristischen Zweig geschieht dies insbesondere durch die Ostereiersuche. Daran lässt sich anknüpfen. Aber auch die Bereiche Gewerbe und Landwirtschaft können durch Vorträge, gegenseitige Besichtigungen und so weiter, etwas belebt werden.