Deggenhausertal Gewässerentwicklungsplan: Renaturierung von Bittebach, Kreppbrunnenbach und Riedbach kann beginnen

Der Gemeinderat hat die Tiefbauarbeiten für den Gewässerentwicklungsplan Bittebach, Kreppbrunnenbach und Riedbach vergeben. Die Maßnahmen bringen eine Renaturierung der Bäche sowie Ökopunkte für die Gemeinde.

Wesentlich billiger als veranschlagt werden die Tiefbauarbeiten für die Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans für den Bittebach, Kreppbrunnenbach und den Riedbach ausfallen. Die Gemeinderäte stimmten einhellig zu, den Auftrag hierfür an die Firma Kamuf aus Salem als günstigste Bieterin zu vergeben. Sie soll Verdohlungen öffnen, beziehungsweise entfernen, Uferabflachungen aufweiten, Ufergehölze pflanzen und Sohlschwellen entfernen.

Umweltplaner Robert Fitz hatte den Gemeinderäten zuvor den Vergabevorschlag erläutert: Die Kostenberechnung hatte 83 200 Euro ergeben. Drei von sechs angeschriebenen Firmen gaben Angebote ab. Sie bewegten sich zwischen 29 516,88 Euro und 76 825,03 Euro brutto. Günstigste Bieterin war die Firma Kamuf mit 29 516,88 Euro. Wegen der Differenz zu den anderen Bietern musste das Angebot geprüft werden. Die Firma besitze die notwendige Fachkunde und Leistungsfähigkeit, um die Arbeiten termingerecht auszuführen. Überprüft worden sei auch das Thema Mindestlohn. Ein günstiger Wareneinkauf werde weitergegeben. Bei anderen Angebotsabgaben sei die Firma auch mal teurer als die Mitbewerber, so die Erfahrungen von Robert Fitz.

Für die Arbeiten in Höhe von 83 200 Euro gewährt das Land einen Zuschuss von 85 Prozent. Für die restlichen Kosten erhält die Gemeinde Ökopunkte, die sie wegen des Gewerbe- und Neubaugebiets als Ausgleich benötigt. Dies war ebenfalls Thema in der Sitzung. Da die Gemeinde wegen des günstigen Angebots nur noch 4500 Euro berappen muss, bekommt sie auch weniger Ökopunkte. Pro Ökopunkt könne man, abhängig von mehreren Faktoren in diesem Gebiet, mit einem Euro rechnen, so der Umweltplaner. Man mache die Maßnahme nicht wegen der Ökopunkte?, erkundigte sich Gemeinderat Christof Gartmann (FW). Robert Fitz verwies auf den seit rund 15 Jahren bestehenden Plan, die Bäche wieder naturnah zu gestalten. Bürgermeister Fabian Meschenmoser stellte beides in einen engen Zusammenhang. Hauptamtsleiter Peter Nothelfer rechnet mit 100 000 bis 150 000 Ökopunkten als Ausgleich fürs geplante Gewerbegebiet. Man benötige Ökopunkte und die Gemeinde wolle den Landwirten keine Äcker wegnehmen. Deswegen konzentriere man sich auf die Gewässer. "Schauen Sie, wo man etwas entsiegeln kann. Wir brauchen die Ökopunkte dringend, wenn wir Deggenhausertal entwickeln wollen. Wenn Sie Ideen haben: gerne." Gemeinderat Markus Rief (FW) gab die Frage eines Landwirts zur Ausführung der Gewässerentwicklung weiter. Mit ihm habe Fitz bereits gesprochen. Die Maßnahmen seien festgelegt, die Feinabstimmung komme. Ernst Mecking (CDU) regte an, die Gespräche frühzeitig mit den Landwirten zu führen, bevor sich diese echauffierten.

Ökopunkte

Ökopunkte benötigen Gemeinden für Ausgleichsmaßnahmen. Sie werden nach exakten Bewertungsschemen berechnet. Ein Beispiel: Bei der Klassifizierung von Flächen und Bäumen, wobei Umfang und Alter eine Rolle spielen, können sich zwischen vier und 50 Ökopunkten pro Quadratmeter ergeben. Eine bebaute Fläche hat einen Wert von Null. Wird eine Streuobstwiese überbaut, hat die Gemeinde sehr viel mehr ökologischen Ausgleich zu schaffen als bei einem Acker. Sind die Maßnahmen nicht möglich, werden Ausgleichszahlungen fällig.