Deggenhausertal Getragen von Freundschaften: Deggenhausertal und Tschasartet feiern

25 Jahre voller Anekdoten und Ereignisse: Das ist die Partnerschaft zwischen Deggenhausertal und dem ungarischen Tschasartet (Császártöltés). Eine Ausstellung und ein Festakt am Samstag, 17. Juni, würdigen die Freundschaft der beiden Gemeinden.

Deggenhausertal – Große Freude herrscht bei Sigi Krause, denn gut ein Jahr liegt ihr Besuch mit der Reisegruppe aus dem Deggenhausertal in der ungarischen Partnergemeinde Tschasartet (Császártöltés) bereits zurück. Doch jetzt ist es endlich soweit und der Gegenbesuch steht an. "Es ist immer toll, wenn sie zu uns kommen, es sind ja im Laufe der Jahre sehr enge Freundschaften entstanden", sagt Krause. Und genau diese Freundschaften sind es, die diese Partnerschaft seit 25 Jahren mit Leben erfüllt.

Herbert Jauch war von Anfang an dabei und erinnert sich gerne an die vielen gegenseitigen Besuche und Erlebnisse: "Zu Beginn waren es vor allem die Lehrer und die Verwaltungsangestellten, die die ersten Partnerschaften entwickelten." Er ist bis heute eng mit Jósef Bareinyai befreundet. "Jósef war wie ich stellvertretender Schulleiter und so hatten wir gleich eine gemeinsame Basis", erzählt Jauch. Ihn haben gerade die kulturellen Unterschiede interessiert. "Jósef – und viele andere auch – waren damals noch richtige Selbstversorger. Sie hatten Gemüse aus dem eigenen Garten, Schweine und Hühner." Gewöhnungsbedürftig war für ihn anfangs der recht häufige wie intensive Einsatz der Paprika: "Die gab es schon morgens zum Frühstück, dann mittags und schließlich abends, einfach den ganzen Tag." Nachhaltig beeindruckt hat Herbert Jauch die wunderbare Gastfreundlichkeit. "Diese Herzlichkeit ist schon sehr einnehmend gewesen", sagt er. Zudem spielte natürlich auch der Aspekt der Verständigung eine gewichtige Rolle: "Als Nachfahren von Donauschwaben sprechen sie größtenteils alle ein ordentliches Deutsch, das war auch wichtig, sonst wäre es schwierig geworden."

Eine Geschichte ist Herbert Jauch bis heute besonders im Gedächtnis geblieben. "Die Kapriolen, die wir mit dem Zoll erlebten, hatten es schon in sich." Was war geschehen? 1995 brachte ein Hilfsgütertransport rund 800 Kilogramm Kleidungsstücke für die Kindergarten- und Schulkinder nach Tschasartet. Die Protagonisten: Kurt Caspari, Herbert Jauch sowie der ungarische Zoll. Um auf der Rückfahrt den zu leichten Sprinter mit etwas Gewicht zu beschweren, wurden kurzerhand drei Säcke Kartoffeln eingeladen. "Die haben nie deutschen Boden erreicht, denn es war verboten, Kartoffeln auszuführen", erzählt Jauch. Und anstatt sie, wie angeordnet, im Müllcontainer zu entsorgen, fuhren sie so lange zurück, bis sie ein Dorf fanden, wo ihnen jemand die drei Säcke für 50 Mark abkaufte. "Uns wäre niemals in den Sinn gekommen, sie alle wegzuschmeißen, dafür sind Kartoffeln zu kostbar."

Ebenfalls erwähnenswert für Jauch ist die "Tour de Császártöltés". Vier radsportbegeisterte D-Taler – Alfons Bachmann, Bernhard Klaus, Stefan Herbstritt sowie Hubert Schenzle – brachen 1994 auf, um mit dem Fahrrad die rund 1400 Kilometer lange Strecke nach Császártöltés zu meistern. Und tatsächlich schafften sie es, 1996 kamen sie an. Allerdings: "Sie haben keine zwei Jahre am Stück gebraucht, sie haben die Strecke in vier Etappen aufgeteilt", wie Jauch verrät.

Ausstellung und Festakt

Viele Geschichten hat Herbert Jauch in einer Fotoausstellung zusammengetragen, die am heutigen Samstag um 18 Uhr im Vereinsheim des SV Deggenhausertal in Obersiggingen von Bürgermeister Fabian Meschenmoser und seiner Amtskollegin Judit Stalter-Takácsnen eröffnet wird. Im Anschluss sind alle Bürger eingeladen, zusammen mit den ungarischen Freunden im Festzelt am Sportplatz das 25. Partnerschaftsjubiläum zu feiern. Umrahmt wird der Abend vom Musikverein Roggenbeuren und DJ Bene Caspari. Dazwischen wird es den einen und anderen Auftritt der Volkstanzgruppe aus Császártöltés geben.