Deggenhausertal Georgiritt in Limpach am 14. Mai

Die Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Georg führt von Limpach über Höge sowie die Leustetter Höfe und zurück.

Deggenhausertal (wdg) Mit dem Georgiritt findet am Sonntag, 14. Mai, eine der größten Reiterprozessionen im süddeutschen Raum in Limpach im Deggenhausertal statt. Die renovierte Kirche in Limpach präsentiert sich jetzt als eine Perle unter den Kirchen der Region. Das dem Heiligen Georg geweihte Gotteshaus wird schon im 13. Jahrhundert erwähnt und bereits zu dieser Zeit kamen Wallfahrer und Pilger nach Limpach. Georg Matt vom Festausschuss des Georgiritts: "Seit nun über 300 Jahren kommen Reiter zu Ehren des Heiligen Georg nach Limpach und wir freuen uns, dass diese Tradition fortgeführt wird." In diesem Jahr wird Vikar Sebastian Feuerstein, mittlerweile Dozent an der Hochschule Freiburg, die Festpredigt halten und Pfarrer in Ruhestand, Klaus Bürger, das Pilgeramt in der Kirche feiern. Für die Prozession haben sich 15 Reitergruppen und zehn Musikkapellen angemeldet, sodass sich eine beachtliche Prozession auf den Weg von Limpach über Höge sowie die Leustetter Höfe und zurück machen wird. Die Spitze des Zugs bildet einmal mehr Ingo Jehle, gefolgt von Ministranten und den Erstkommunionkindern aus Deggenhausertal. Mehrere Fahnenträger, die Kirchengemeinde Deggenhausertal, Pfarr- und Gemeinderäte, Pilger und die Musik- und Reitergruppen folgen und viele Wallfahrer werden sich dem Tross anschließen.

Das Programm

Um 7.30 Uhr morgens treffen sich die Reitergruppen auf dem Kirchplatz in Limpach und die Musikkapellen formieren sich. Mit der Pferdesegnung um 8 Uhr durch Pfarrer Jürgen Schmidt beginnt die Reiterprozession und um 8.30 Uhr hält Klaus Bürger, Pfarrer im Ruhestand, das Pilgeramt in der Wallfahrtskirche St. Georg. Mit der Rückkehr der Reitergruppen ist gegen 9.15 Uhr zu rechnen. Um 9.30 Uhr findet der Festgottesdienst mit Vikar Sebastian Feuerstein statt, der von der Musikkapelle Zogenweiler umrahmt wird.