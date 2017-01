Deggenhausertal Gemeinsamer Gottesdienst für alle Sternsinger im Tal

70 Kinder und Jugendliche sammeln über 9000 Euro und bringen Gottes Segen in die Häuser. Gefeiert wurde die Sternsinger-Aktion mit einem Gottesdienst.

Erstmals sind rund 70 Sternsinger aus allen Teilorten der Gemeinde Deggenhausertal gemeinsam bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Königin in Untersiggingen von Pfarrer Jürgen Schmidt gesegnet und auf ihre segensreiche Tour durchs Tal auf den Weg gebracht worden. Die diesjährige Sternsinger-Aktion steht unter dem Motto: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit." Dabei richtet sich die Sorge insbesondere auf die schwindenden Ressourcen und das Leben eines Großteils der Bevölkerung Afrikas.

In einem Statement des Kindermissionswerks wird erklärt, dass der Klimawandel und seine Folgen dazu beitragen, dass sich Armut und soziale Spannungen ausbreiten. Dies sei gerade in ländlichen Regionen spürbar, wo die Menschen fast ausschließlich von der Landwirtschaft leben. Die Menschen können sich nicht mehr auf die gewohnte Abfolge der Wetterperioden verlassen, was zu Ernte- und Einkommensverlusten führt. Im Mittelpunkt des Dreikönigssingens in diesem Jahr steht deshalb besonders die Region Turkana im Nordwesten von Kenia, die zu den ärmsten des Landes zählt.

In den Fürbitten nahm das Tun der Sternsinger denn auch eine zentrale Stellung ein: "Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die als Sternsinger unterwegs sind. Und mit ihnen um den Segen für die Häuser und um weltweite Sorgfalt mit der Schöpfung." Zum Ende der Sternsinger-Aktion am Samstag meldete Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer hocherfreut: "Die Sternsinger der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal haben insgesamt 9004,95 Euro gesammelt. Ein Superergebnis für unsere Gemeinden." Ihren besonderen Dank richtete Grupp-Schäfer an alle Sternsinger, Begleiter, Eltern und vor allem an die großzügigen Spender.