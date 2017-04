Deggenhausertal Freude über gelungenen Gewerbetag

Bürgermeister Fabian Meschenmoser und die Organisatoren des Fördervereins Deggenhausertal sind mit der Bilanz des Gewerbetags sehr zufrieden

Deggenhausertal (jmh) Zwei Gewerbegebiete, rund 60 Teilnehmer, ein Shuttle-Service, idealstes Wetter und eine Menge Besucher sind die Bilanz des Gewerbetags in Deggenhausertal. Bürgermeister Fabian Meschenmoser, der mitsamt seiner Familie dabei war, zog ein durchweg positives Fazit der Veranstaltung: "Wirklich ein gelungener Tag, so viele Besucher, tolle Vorführungen, interessante Einblicke und viele informative Gespräche."

Die Organisatoren des Fördervereins Deggenhausertal zeigten sich ebenfalls begeistert, dazu Armin Durner: "Es waren wirklich viele Leute heute hier, wie viele kann ich nicht sagen, aber wir haben bei Stengelin 320 Alu-Eierbecher ausgegeben." Für ihn ist die Teilnahme mit Stengelin jetzt weniger die Suche nach neuen Kunden, sondern Öffentlichkeitsarbeit: "Die Familien unserer Angestellten haben die Möglichkeit, mal zu sehen, wie es bei uns aussieht, aber auch potenzielle neue Mitarbeiter können sich ein Bild machen."

Das Ziel des Gewerbetags war es, den Gewerbetreibenden, Landwirten und Vereinen im Tal ein Forum zu bieten, sich und ihr Leistungsvermögen den Besuchern zu präsentieren sowie Möglichkeiten anzubieten, Kundenkontakte zu pflegen oder neue entstehen zu lassen. Ergänzt mit einem attraktiven Rahmenprogramm wurde so etwas für die ganze Familie geboten.

Jedenfalls kamen Kinderflohmarkt, Osterkartenmalen und Bogenschießen sehr gut an. Jonas war mit seinen Eltern aus Markdorf gekommen und er war mächtig angetan vom Torwandschießen bei der Volksbank und den Baggerübungen bei Giechel und Bosic: "Das war voll stark, aber auch gar nicht so einfach mit den ganzen Hebeln." Besonderer Dank geht von den Organisatoren an Christina Baur und die Gemeindeverwaltung und natürlich auch an Otto Hecht und die Bauhofmitarbeiter, die sehr sowohl davor, als auch danach sich um die Auf- und Abbauarbeiten kümmerten.

Meschenmoser und die Organisatoren vom Förderverein Deggenhausertal freuen sich schon auf den nächsten Gewerbetag in drei Jahren. "Es ist mit Arbeit verbunden, aber der Aufwand lohnt sich", meint Durner.