Deggenhausertal Freie Wähler im "Tal" setzen auf ihr bewährtes Team

Deggenhausertal (gup) Wieder einmal ein Grillfest für alle Mitglieder und vor allem, nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, im Spätsommer oder Herbst auch wieder eine Betriebsbesichtigung einer interessanten Firma der Gemeinde, zu der die Öffentlichkeit wieder eingeladen sein wird: Das sind zwei der in diesem Jahr anstehenden Vorhaben, die sich die Freien Wähler im Deggenhausertal auf ihre Fahnen geschrieben haben. Festgezurrt wurden sie in der Hauptversammlung, in der Heiligenbergs Bürgermeister Frank Amann die Mitglieder mit seinem Bericht aus dem Kreistag und über die Windkraft-Thematik in seiner Gemeinde auf den aktuellen Stand der politischen Diskussionen in Kreis und Nachbarschaft brachte. "Spannend und interessant" sei Amanns Beitrag gewesen, berichtet FW-Schriftführer Harald Nagel gegenüber dem SÜDKURIER.

Der Ortsverein selbst steht auf finanziell gesunden Füßen: Auch durch eine moderate Beitragserhöhung in 2016 dürfe man sich über einen guten Kassenstand freuen, so Nagel. Neuwahlen standen diesmal nicht an, so dass die Freien Wähler mit dem bewährten Führungsteam unverändert ins neue Jahr gehen konnten. Mitglied Christof Gartmann berichtete aus dem Gemeinderat, vor allem über die aktuellen Baugebiete, die Wasserversorgung und den Haushalt 2017 der Gemeinde.

Die Freien Wähler

Mit sieben Mitgliedern stellen die Freien Wähler die stärkste Fraktion im 14 Räte zählenden Deggenhausertaler Gemeinderat. Vorsitzender ist Karl-Anton Meschenmoser, sein Stellvertreter Wolfgang Rößler. "Keine Partei, aber starke politische Kraft": So beschreiben sich die Freien Wähler selbst. Als ihre vordringlichen politischen Ziele nennen sie die Förderung junger Familien, das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum und die Unterstützung von Maßnahmen, die die Aufgaben bewältigen können, die durch den demografischen Wandel auf die Gemeinde zukommen.