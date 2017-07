Deggenhausertal Floriansfest: Besucher feiern ausgelassen bei Frühschoppen

Blasmusik und gute Stimmung gab es beim Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal in Wittenhofen.

Vergnügt ging es beim Frühschoppen zum Auftakt des 35. Floriansfestes der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal zu. Und das trotz einer einsatzreichen Nacht aufgrund der starken Unwetter am Samstagabend. Neben einigen Einsätzen im Tal musste ein Fahrzeug sogar zur Unterstützung nach Friedrichshafen ausrücken. Doch am Sonntagmorgen waren alle wieder putzmunter. Dazu Wilfried Hügle von der Feuerwehrkameradschaft Wittenhofen: "Alles gut. Die Einsätze können wir schon wegstecken und uns auf das Fest freuen."

Der Sonntag jedenfalls wartete mit hohen Temperaturen und Sonnenschein auf. Während die Kinder geradezu magisch von den großen Löschfahrzeugen vor dem Gerätehaus angezogen wurden, was so manchen Vater von seinem Essen fernhielt, ließen es sich die übrigen Festbesucher bei Saumagen und kühlen Getränken gut gehen. Musikalisch wurde das Fest von den "Original Riedwegmusikanten" begleitet. Gegen Mittag füllten sich auch die letzten Bänke, sodass sowohl in der Halle als auch davor beste Stimmung bei zünftiger Musik herrschte. Wenngleich die Plätze in der kühlen Fahrzeughalle ganz klar die beliebteren waren.

Zu Gast waren auch zahlreiche Feuerwehrkameraden von angrenzenden Wehren, wie zum Beispiel eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Denkingen. Ruth und Walther Stocker aus Salem waren mit dem Fahrrad gekommen und freuten sich auf eine schöne Stärkung. "Das ist ganz schön heiß. Jetzt gönnen mein Mann und ich uns erst mal ein kühles Bier", sagte Ruth Stocker. Das ein oder andere Gemeinderatsmitglied war ebenfalls unter den Besuchern anzutreffen: Elli von Ow-Haag, Ernst Mecking und auch Altbürgermeister Knut Simon genossen den Sonntag inmitten von Freunden und Bekannten.

Heute, am Montagabend, geht es dann mit dem Feierabendhock und dem Musikverein Roggenbeuren weiter. "Wir freuen uns natürlich auch am Montag auf viele Gäste, die zu unserem Hock kommen wollen", versprach Wilfried Hügle vonseiten der Feuerwehr. Beginn ist um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen.