Deggenhausertal Feuerwehrkameraden Homberg-Limpach feiern mit Gästen

Das traditionelle Vatertagsfest der Feuerwehrkameradschaft Homberg-Limpach hat wieder viele Besucher angelockt.

Zum 36. Vatertagsfest hatte die Feuerwehrkameradschaft Homberg-Limpach um den Vorsitzenden Roland Asprion in und vor die Bushalle Kretzer in Limpach geladen. Nachdem der Gottesdienst in der nahen Kirche St. Georg beendet war, strömten die Menschen auf den sonnenbeschienenen Platz, um sich zu unterhalten und kulinarisch verwöhnen zu lassen. Neben vielen Stammgästen aus der näheren und weiteren Umgebung kommen auch regelmäßig Feuerwehrkameraden aus Ettenkirch, Hasenweiler, Zußdorf und Oberteuringen, um es sich so richtig gut gehen zu lassen. Mit dabei waren unter anderem (von links vorne) Roland Asprion, Victor Jäger, Ulla Wagner, Inge und Karl-Heinz Bentele sowie Bürgermeister Fabian Meschenmoser.