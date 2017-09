Deggenhausertal Feierabendhock auf dem Hof Bentele in Deggenhausen

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt macht Wahlkampf in der Scheune. Auf dem Hof Bentele bezieht er vor mehr als 100 Landwirten Stellung zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU.

Deggenhausertal – Nachdem 32 Jahre kein Bundesminister den Weg ins Tal gefunden hatte, war Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt nach 2015 nun schon zum zweiten Mal zu Gast in der Gemeinde Deggenhausertal. Unter dem Titel "Erfolg braucht starke Wurzeln – regional verankerte Landwirtschaft und gesunde Ernährung" konnte die Veranstaltung nach rund einstündiger Verspätung – der Minister hatte sich wohl bei einem Vorgängertermin verschwatzt – vor weit mehr als 100 geduldig wartenden Landwirten beginnen.

Eindeutig Stellung bezog der Minister zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP): "In der Agrarstrukturpolitik macht die erste Säule, bei der es um Zahlungen pro Hektar geht, Sinn, wenn es sich um Landwirte handelt." Sollte jedoch, als Beispiel, ein Scheich aus Abu Dhabi wirtschaftliche Fläche kaufen, entstünde eine Flächenkonkurrenz, wodurch die Bauern nicht mehr zukaufen könnten – dennoch müsse die erste Säule bleiben.

Die zweite Säule diene der Förderung der ländlichen Entwicklung, Umweltmaßnahmen und der Entwicklung des ländlichen Raums. Landwirtschaftspolitik sei heute Gesellschaftspolitik und der Landwirt hätte an erster Stelle mit dem Klimawandel zu tun. Schmidt unterstrich: "Landwirtschaft ist kein Auslaufmodell, sonst brauchen wir morgen noch mehr Geld, um Landschaft und Natur zu erhalten."

Bezüglich der Wetterproblematik forderte ein Landwirt die steuerfreie Risikorücklage zuzulassen, da nach dem erneuten Frost im April dieses Jahres zahlreiche Betriebe bereits im zweiten Jahr hintereinander gewaltige Einkommenseinbußen hätten. Der Landwirt forderte darüber hinaus eine Frosthilfe für die Bauern.

"Wir können im Bereich Klima und Extremwetterlagen die Landwirte nicht allein lassen", so der Minister. Ab 30 Prozent Schadenshöhe könnten Leistungen vom Bund erfolgen. Zur Vorsorge erinnerte er an die Versuche, die Blüten bei Frost mit Wasser zu besprühen und an Hubschrauberflüge, wobei dies nur teilweise erfolgreich gewesen sei. Zur Frostversicherungen meinte Schmidt, das Geld müsse bei den Landwirten ankommen und nicht bei den Versicherungsunternehmen.

Eingangs hatte Schmidt an den Bürgerdialog in Deggenhausertal vor zwei Jahren erinnert und bei einem spontanen Versuch mit seinem Handy festgestellt: "Kein Netz!" Untersuchungen hätten in Deutschland in der Fläche eine Mobilversorgung von 96 Prozent ergeben, aber er müsse gerade auf dem Land immer wieder feststellen, dass die Digitalisierung hier noch nicht stark sei. Gleiches gelte für Glasfaser. Es müsse eine Verpflichtung sein, bei künftigen Frequenzversteigerungen auch den ländlichen Raum mit abzudecken. Bund und Länder müssten in die Netzverbesserung investieren. "Dies ist zukunftsentscheidend." Das sei eine Hauptaufgabe für die Realisierung von Telemedizin, Schulausbildung, Fernunterricht, Landwirtschaft und Gewerbe. Deshalb habe er in seinem Ministerium eine eigene Abteilung für ländliche Entwicklung gegründet.

Frosthilfe für Landwirte

Ganz aktuell gab Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen beim Feierabendhock auf dem Hof Bentele in Deggenhausen die am 1. September in Kraft getretene Verordnung des Ministers für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Peter Hauk, zur Frosthilfe 2017 bekannt. Danach kann unter der Voraussetzung eines Mindestschadens von 30 Prozent ein Ersatz von 50 Prozent des Schadens – bei einer Bagatellgrenze von 3000 Euro – bis zu einer Obergrenze von 50 000 Euro zur Existenzsicherung beantragt werden. Auf Nachfrage erklärte Riebsamen, dass es sich hier um Zuschüsse und nicht um Darlehen handle, die im Jahr 2018 – aus Haushaltsgründen – ausgezahlt werden. Bei besonders begründeten Härtefällen bei sehr hohen Gesamtschäden von über 100 000 Euro und Existenzgefährdung können erhöhte Maximalbeträge gewährt werden, wobei hier Schadensausgleich in begründeten Härtefällen nur in Verbindung mit einem Liquiditätssicherungsdarlehen der L-Bank Baden-Württemberg gewährt werden kann. Anträge auf Frosthilfe können ab 11. September bis zum 30. Oktober 2017 beim zuständigen Landratsamt (Landwirtschaftsamt) gestellt werden. (wdg)