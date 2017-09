Deggenhausertal Fabian Meschenmoser: "In kurzer Zeit ist viel erreicht worden"

Ein Jahr ist Fabian Meschenmoser nun Bürgermeister von Deggenhausertal. Im Interview mit dem SÜDKURIER spricht er über das erste Jahr und aktuelle Aufgaben

Herr Meschenmoser, in ihrem Bewerbungsflyer als Bürgermeister haben Sie die Eigenschaften "bürgernah, bodenständig und verwaltungserfahren" vorangestellt. Welche Eigenschaft hilft Ihnen heute am besten im Tagesgeschäft?

Die Verwaltungserfahrung ist auf jeden Fall von besonderer Bedeutung. Weil wir viele Projekte haben, bei denen man unbedingt den Verwaltungshintergrund haben muss. Und bürgernah und bodenständig hilft mir, weil ich versuche, viel in der Gemeinde unterwegs zu sein und so mit den Bürgern vieles einfach direkt besprechen kann und die Bürger auch oft und gerne direkt auf mich zukommen.

"Eine Gemeinde mit Transparenz" haben Sie getitelt. Wo ist die Gemeindeverwaltung transparenter geworden?

Wir haben im Prinzip die Gemeindeverwaltung, was mir zugetragen worden ist, im Mitteilungsblatt etwas transparenter gemacht, weil viel über die Gemeinde berichtet wird. Wir legen Wert auf einen zeitnahen Informationsfluss. In den Sozialen Medien berichte ich regelmäßig übers Gemeindegeschehen, um viele Bevölkerungsschichten zu erreichen. Durch die Sozialen Medien erreiche ich gerade auch die Jugendlichen.

Wie sieht es mit dem Austausch mit Jugendlichen aus?

Ich habe, noch vom Wahlkampf her, mit einer Jugendlichen Kontakt. Es hat sich aus zeitlichen Gründen noch kein Termin ergeben. Sie hat Ideen, was bei uns im Tal Sinn machen kann. Und wir werden da was tun. Ich bin sehr erfreut, dass sie sich engagiert, um hier für die Jugendlichen etwas auf die Beine zu stellen. Es ist noch im September ein Termin ins Auge gefasst.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Seniorenarbeit und bei generationenübergreifenden Aktivitäten?

Wir haben mit Gemeinwesenarbeiterin Yvonne Denzler den Runden Tisch "Älter werden in Deggenhausertal" gemeinsam mit weiteren Teilnehmern wie VdK, Sozialstation und Pflegeheimleitung in den Lebensräumen gehabt. Hier haben wir uns darauf verständigt, dass wir versuchen, im kommenden Jahr eine Art Gesundheitsmesse zu veranstalten, bei der sich verschiedene Institutionen aus dem Pflegebereich vorstellen können: Welche Hilfen gibt es, die man noch nicht kennt? Und um zu erfahren, was man machen kann, wenn der Bedarf eintritt und wo dann die Hilfen sind. Das wird im Saal des Feuerwehrgerätehauses stattfinden.

Wie sieht das Konzept für die Integration von Flüchtlingen aus?

Es ist schwierig. Wir haben durch die neue Gemeinschaftsunterkunft insgesamt eine andere Situation bei der Flüchtlingsthematik, weil die GU vom Landkreis gesteuert wird. Wir sind froh, dass der Landkreis hier eine Betreuung vor Ort hat, die auch zum Teil in der Anschlussunterbringung genutzt werden kann. Seit kurzem haben wir einen Flüchtling, der im Bauhof arbeitet. Das zeigt, dass wir Flüchtlinge auch über Arbeitsmöglichkeiten integrieren wollen. Es ist ein erster Schritt. Im letzten Kindergartenjahr waren fünf Flüchtlingskinder im Kindergarten und in diesem Kindergartenjahr werden es neun Kinder sein. Und es sind schon Kinder in der Förderklasse in Markdorf.

Wie sieht die Zukunft von "Emma" im Mobilitätskonzept aus?

Das Elektromobil war geleast und das Leasing ist ausgelaufen. Erfreulicherweise wird das Projekt Emma, auch wenn die Bundesförderung ausgelaufen ist, weiter vom Landkreis unterstützt und die Gemeinde fördert es ja ebenfalls mit 25 000 Euro pro Jahr. Deshalb wollen wir es nicht nur weiter betreiben, sondern ausbauen. Hierzu hat es auch schon Gespräche mit Bodo, dem Landkreis und dem Betreiber Christof Bühler gegeben. Bodo und Omnibus Bühler erarbeiten ein Konzept, wie Emma weiter ausgebaut werden kann. Das hängt natürlich auch von den überörtlichen Busverbindungen ab. Schon jetzt musste Bühler teilweise Dieselfahrzeuge einsetzen. Und bis das Konzept überarbeitet ist, werden wir das Projekt im konventionellen Betrieb weiterführen. Wenn das Konzept steht, wird entschieden, ob ein neues Elektrofahrzeug geleast wird.

Die Freiwillige Feuerwehr gehört wohl zur Spitze des ehrenamtlichen Engagements. Was ist aus dem Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde zu erwarten?

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sind wichtige Akteure in der Gemeinde. Insbesondere in diesem Jahr hat man das schon deutlich gespürt. Beim Großbrand in Deggenhausen und bei zahlreichen Unwettereinsätzen, die die Kameraden leisten mussten. Man hat gemerkt, es ist eine eingespielte, schlagkräftige Truppe. Und ich bin froh, dass wir eine so gute Feuerwehr im Tal haben. In einer der letzten Gemeinderatssitzungen war beschlossen worden, einen Mannschaftstransportwagen mit Führungsausstattung auszuschreiben, damit die Wehr auf dem aktuellen technischen Stand ist. Weitere Erfordernisse in Bezug auf Ausrüstungsgegenstände werden im Rahmen des Plans sicher noch diskutiert und durch den Gemeinderat entschieden werden müssen.

Breitbandausbau: Wie ist der Stand?

Obersiggingen, Untersiggingen, Deggenhausen und Roggenbeuren sind durch die Teledata mit Vectoring-Technik erschlossen. In Urnau war die Telekom ebenfalls mit Vectoring vorausgeprescht und beim Abschluss der Arbeiten in Wittenhofen hüllt sich die Telekom in Schweigen. In Lellwangen bietet Teledata FTTH – also die Möglichkeit des Glasfaseranschlusses bis ins Haus. Und auch in Limpach werden gerade die Voraussetzungen für FTTH durch die Verlegung von Glasfaser im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserversorgung geschaffen. Wobei das Stadtwerk am See Anfang Oktober mit der Zuleitung der Glasfaserleitung nach Limpach beginnen will. Für Mennwangen läuft die Ausschreibung für die Glasfaserverbindung von Birkenweiler bis Mennwangen. Hier übernimmt die Gemeinde Deggenhausertal die Verlegung der Trasse zu Kosten in Höhe von geschätzten 200 000 Euro, wobei rund 100 000 Euro als Zuschuss des Landes sicher zugesagt sind. Die Gemeinde wird dann die Trasse an den Betreiber Netcom vermieten. Mit der Teledata laufen Gespräche, um das Gewerbegebiet Deggenhausen mit FTTH zu erschließen. Es ist in kurzer Zeit relativ viel erreicht worden, wobei einige kleinere Weiler und Höfe noch nicht erschlossen sind. Aber wir sind mit dem Landkreis dabei, eine Masterplanung für die Gemeinde Deggenhausertal in Auftrag zu geben. Wir hoffen, dass die Planung bis Mitte nächsten Jahres fertig ist und wir dann überlegen können, welche Gebiete wir eventuell ausbauen möchten.

Natur, Umwelt und Landschaft waren ein weiterer Schwerpunkt Ihres Konzepts. Konnten Sie hier schon etwas erreichen?

Ich bin in stetigem Austausch mit dem Ortsvorsitzenden des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands, Norbert Steidle, was die Belange angeht und wir haben auch mit dem Förderverein und Rolf Servos vom BUND beschossen, den Zwetschgensortengarten wieder zu reaktiveren und versuchen, mit dieser Maßnahme die Kulturlandschaft entsprechend zu erhalten und zu pflegen. Die Raue Rampe in Schönemühle und der in Umsetzung befindliche Gewässerentwicklungsplan sind weitere Schritte auf diesem Gebiet.

Welche Visionen haben Sie für die mittelfristige Entwicklung der Gemeinde Deggenhausertal?

Wichtig ist mir, die Breitbandversorgung in der Gemeinde weiter auszubauen. Das Projekt Emma und der ÖPNV im Tal sollen weiterentwickelt werden. Das Kindergartenumfeld, der Anbau in Untersiggingen sowie Überlegungen, wie es insgesamt in der Kindergartenlandschaft weiter geht, sind wichtige Zukunftsaufgaben. Im Bereich Energie gilt es zu schauen, dass man hier die kommunalen Gebäude optimiert und die Straßenbeleuchtung energieeinsparend aufstellt. Wir wollen eine Priorisierung von Straßenbauprojekten, die in Gemeindehand sind vornehmen, um festzulegen, welche Straßen in den nächsten Jahren zur Sanierung anstehen. Und weiterhin wollen wir sanften Druck auf übergeordnete Behörden ausüben, um eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der Landesstraße 204 zu erreichen.

Zur Person

Fabian Meschenmoser (33) ist seit September vergangenen Jahres als Nachfolger von Knut Simon Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal. Zuvor war er Kämmerer der Gemeinde Berg bei Ravensburg. Meschenmoser ist verheiratet und Vater eines kleinen Sohnes.