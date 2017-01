Deggenhausertal Erstes Café International im Feuerwehrgerätehaus

Der Helferkreis Asyl organisiert am Samstag eine gesellige Runde im Feuerwehrgerätehaus. Heike Fischer vom Helferkreis Asyl und ihre Kollegen sind gut vorbereitet.

Das erste Café International findet am morgigen Samstag im Bürgersaal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen statt. Organisiert wird das Internationale Café vom Helferkreis Asyl. In geselliger Runde sollen Jung und Alt, Einheimische und Flüchtlinge miteinander ins Gespräch kommen, sich kennen- und verstehen lernen.

Heike Fischer vom Helferkreis Asyl erklärt zum Ablauf: „Es wird eine Begrüßung geben und Kaffee, Tee und Kuchen, und vielleicht bringt die eine oder andere Flüchtlingsfamilie auch etwas mit.“ Aktuelle und grundsätzliche Themen werden bestimmt besprochen, sagt Heike Fischer, weil auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser und die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Sabrina Schorer, zu dem Termin eingeladen sind.

Der Helferkreis fand sich mit Beginn der großen Flüchtlingswelle über die Balkanroute im Frühjahr 2015 zusammen. Er trifft sich immer am ersten Montag eines Monats um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Lebensräume für Jung und Alt in Wittenhofen. Hier kann man sich in lockerer Runde austauschen und auch mögliche Probleme besprechen.

Der Helferkreis hat mehrere Arbeitskreise. Die Lernbegleitung Deutsch ist offen für alle Menschen, die neu nach Deggenhausertal kommen und die deutsche Sprache lernen möchten. Momentan wird ein Spektrum von der Alphabetisierung bis zum Erwerb der ­B1-Qualifikation in der Lernbegleitung Deutsch abgedeckt. Der Kurs orientiert sich am Bedarf der Lernenden. Die Teilnehmer treffen sich montags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim in Untersiggingen.

Es gibt an jedem Donnerstag einen Fahrdienst zur Markdorfer Tafel. Auch wurden Patenschaften für Fahrten zu Ärzten und Behörden, Begleitung und Verständigungshilfe, Hilfe bei der Organisation von Möbeln und Gebrauchsgegenständen, Kontoeröffnungen, Telefonanmeldungen, Schulanmeldungen, Erklärung von Behördenbriefen, Bekanntmachen mit der Infrastruktur im Deggenhausertal und vieles mehr übernommen. Außerdem gibt es eine Fahrradreparaturhilfe.