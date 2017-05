Deggenhausertal Erskommunion im Deggenhausertal: Ein großer Tag für 16 Kinder

Das Fest der Erstkommunion feiern Kinder aus sechs Pfarreien der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal.

Deggenhausertal (wdg) Unter dem Motto "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" haben am Sonntag 16 Kinder aus sechs Pfarreien der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal das Fest der Erstkommunion gefeiert. Nachdem sich die Kinder im Pfarrhaus in Untersiggingen getroffen hatten, zog die Gruppe zu den Klängen des Musikvereins Homberg-Limpach gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Schmidt, Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer und Katechetin Elli von Ow-Haag sowie den Ministranten in einer kleinen Prozession in die Kirche Marie Königin.

Die Kinder hatten sich in den vergangenen Monaten mit viel Freude mit den Themen der Erstkommunion beschäftigt. Dabei ging es unter anderem darum, die Gemeinschaft zu erleben, Jesus kennenzulernen, die Kirche zu entdecken und Gottesdienste zu feiern, wie Gemeindereferentin Gudrun Grupp-Schäfer erläuterte. Dazu waren zwei Kindergruppen in Untersiggingen und Deggenhausen gebildet worden und für alle Familien gab es einen Versöhnungsnachmittag in verschiedenen Gottesdiensten. Bei der Erstkommunikationsfeier wurden die Kinder ganz besonders mit Jesus verbunden, gesegnet und für ihr Leben gestärkt.

Gudrun Grupp-Schäfer betonte: "Ich freue mich, wenn sich die Kinder auch weiterhin beteiligen, bei den Ministranten, in unseren Chören, beim Glaubensgespräch oder auf eine andere Weise." Die Erstkommunion feierten Julia Bommer, Anna Sorg, Henri Sailer, Sophia Hörth, Jana Hatzing, Lukas Karrer, Nathalie Hog, Lisa Roth, Stefan Biller, Marcel Benzing, Annika Kolb, Juri Franke, David Raible, Simon Schäfer, Timon Soyer und Joel Geng.