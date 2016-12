Deggenhausertal Eine Wohnstube für Bürger im Tal

Die Lebensräume für Jung und Alt und der Familientreff seit über drei Jahren im Deggenhausertal aktiv. Yvonne Denzler und Hildegard Sasse ziehen Bilanz

Deggenhausertal – Nach mehr als drei Jahren Lebensräume für Jung und Alt sowie Familientreff Deggenhausertal gaben Gemeinwesenarbeiterin Yvonne Denzler und Hildegard Sasse, beim Landratsamt für den Familientreff verantwortlich, einen Rück- und Ausblick zu Entwicklung der Einrichtungen. "Es ist ein Kind das läuft, wie Hildegard Sasse immer sagt", eröffnete Yvonne Denzler.

In ihren Ausblick auf 2017 erwähnte sie insbesondere das am 28. Januar um 15 Uhr geplante "Café International" im Gemeinschaftsraum der Lebensräume im Schulweg in Wittenhofen, bei dem der Helferkreis Asyl die Menschen mit Kulinarik und Gespräch zusammenführen will. Für den 18. März ist die erste "Schenk- und Tauschbörse" im Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen geplant, bei der Jedermann Dinge, die er nicht mehr braucht aber nicht wegwerfen will, anbieten und tauschen kann. "Das ist auch ein Stückweit eine nachhaltige Idee gegen die Wegwerfgesellschaft", so Denzler. Außerdem seien noch ein Kabarettprogramm und Vorträge vorgesehen. Der Runde Tisch "Älter werden in Deggenhausertal" mit dem Pflegeheim, der Pflege von Haus zu Haus sowie dem Lehenhof soll einmal mehr stattfinden. In ihrem Rückblick betonte sie, dass die Lebensräume für Menschen sind, die mit dem Tal verbunden seien. Gerade für Fremde, die einziehen, sei es einfacher in der Gemeinde anzukommen, wenn dies etwas moderiert wird. Das fange schon damit an, dass der Bewohnerbeirat bei der Entscheidung über neue Mieter einbezogen wird und sich so neue und alte Mieter schon im Vorfeld kennenlernen.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser sprach wohl allen Räten aus der Seele, als er feststellte: "Sie sind die richtige Person an der richtigen Stelle."

In ihrem Ausblick zum Familientreff mit der Überschrift "Familientreff Deggenhausertal – eine Wohnstube für Bürger" unterstrich Hildegard Sasse, dass es gelte, die familienfreundlichen Netzwerke auch künftig auszubauen. Die Lernwerkstatt "Deutsch" – auch für Deutsche – wird fest verankert. "Jungen gehen in die Feuerwehr – und das ist gut so. Wir wollen eine Jugendgruppe für Mädchen einrichten vor dem Hintergrund, das Finden der Rolle als Frau", kündigte Sasse an. Es sollen Stärkekurse für Familienbildung angeboten werden sowie Beratungsangebote und Sprechstunden. Auch eine Frühförderung PEKIP – Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregung – ist vorgesehen. Unter dem Motto "Familientreff – drei Jahre Arbeit" und "Familientreff tut gut" listete Sasse das breite Angebot auf, dass sich in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat. Von der Näh- und Handarbeitsstube, dem Kindertreff, Stillcafé im Babytreff, Café Gemeinsam und dem Begegnungscafé bis hin zu vielen weiteren Angeboten, die das Service-Center in den Lebensräumen mehr als gut auslastet.

Die Lebensräume in Zahlen

Die Wohnanlage für Jung und Alt in Wittenhofen verfügt über 14 Wohnungen. Die Nachfrage ist konstant. Es gab 2015/2016 drei Umzüge. Im Haus wohnen 30 Personen von Null bis 80 Jahren und älter. Das Durchschnittsalter liegt bei 44 Jahren, bedingt durch relativ viele kleine Kinder. Die Altersmischung ist sehr gut. Auch ehemalige Hausbewohner halten den Kontakt zum Haus, was die enge Verbundenheit nach kurzer Zeit belegt. (wdg)