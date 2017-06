Deggenhausertal Ein doppelter Grund zum Feiern in Oberhomberg

Patrozinium St. Johann und Kirchplatzweihe: Große Freude über neuen Treffpunkt in Homberg

Deggenhausertal – Zum Patrozinium der Pfarrkirche St. Johann in Oberhomberg sind am Sonntag zahlreiche Gläubige in das Gotteshaus gekommen. Ein halbes Jahr vor Heiligabend, also tags zuvor, war der Namenstag von Johannes. "Der Heilige war schon im Mittelalter im Kloster in Rubacker verehrt worden", erzählte Pfarrer Jürgen Schmidt. Und eine Reliquie der heiligen Odilia – die für die Augen zuständig ist – aus dem Kloster Rubacker befindet sich jetzt in der Kirche St. Johann. "Früher hatte zum Patrozinium immer ein großer Jahrmarkt und eine Prozession stattgefunden", ergänzte der Pfarrer. Heute gibt es nur die Messe und das anschließende Fest zur Weihe des neuen Kirchplatzes. Vielleicht könne man so auf dem neugestalteten Platz die alte Tradition wieder aufleben lassen.

"Herr segne diesen Platz", sprach der Pfarrer und wünschte sich dort Feiern des Lebens, denn der Herr sei auch Gott des Lebens. Bürgermeister Fabian Meschenmoser freute sich, dass zum Patrozinium nun auch der neue Platz eingeweiht werden konnte. Er sehe ihn als Aufwertung des Kirchenvorplatzes und von Oberhomberg: "Hier trifft man sich, kann gemeinsam zusammensitzen und zur Ruhe finden." Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Platz gut genutzt wird und sich viele Menschen dort treffen.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal, Andreas Russ, stellte in den Mittelpunkt: "Der Brückenschlag zwischen der politischen und der kirchlichen Gemeinde ist gelungen." Und er meinte damit unter anderem, dass bei der Finanzierung der Neugestaltung des Platzes, die nahezu 50 000 Euro gekostet hatte, die Gemeinde Deggenhausertal 12 000 Euro beigesteuert hatte.

Besonderes Lob gab es für Raimund Silbereis, der die Arbeiten zur Sanierung des Kirchplatzes koordiniert hatte, wobei Silbereis großen Wert darauf legte, dass die Kirchengemeinderäte Andreas Karrer und Cornelia Leberer stets wichtige Aufgaben übernehmen. Nach der Außenrenovierung der Kirche im vergangenen Jahr und dem jetzt geweihten Kirchplatz ist St. Johann zu einem echten Schmuckstück geworden.

Die Vorgeschichte

Die Geschichte des neuen Kirchplatzes in Oberhomberg ist auch eine Geschichte der gestiegenen Kosten. Gesamt beläuft sich die Sanierung auf rund 63 400 Euro. Sie war teurer geworden als geplant, da das alte Pflaster durch ein höherwertigeres ersetzt wurde sowie weitere Mehrkosten entstanden waren, durch Poller, die Zufahrt zu Gräbern, den Schacht für Christbaumbeleuchtung und Lichtmasten, Leerrohre und durch weitere Grünmaßnahmen, Pflasterarbeiten und zu guter Letzt noch denkmalschützerische Auflagen.

Ursprünglich wollte sich die Gemeinde mit 7318 Euro an den Sanierungskosten des Kirchenplatzes in beteiligen, Kirche und Gemeinde verständigten sich aber dann auf einen Zuschuss von 10 000 Euro. Später bat die Kirchengemeinde um die Übernahme weiterer 4321 Euro an Mehrkosten. Der Gemeinderat einigte sich im Mai dann darauf, weitere 2000 Euro zuzuschießen und folgte damit mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung. (keu/gup)