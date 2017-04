Deggenhausertal Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Deggenhausertal

17-Jähriger Fahrer prallt am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 204 zwischen Urnau und Wittenhofen gegen einen Fiat

Deggenhausertal – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Wittenhofen ist eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Urnau kommend Richtung Wittenhofen unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich infolge eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Hier prallte er frontal in einen entgegenkommenden Fiat eines 63-Jährigen.

Durch die Kollision wurde der Jugendliche schwer, der Autofahrer sowie seine 62-Jährige Beifahrerin leicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in ein Krankenhaus.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal streute auslaufende Betriebsstoffe an der Unfallstelle mit insgesamt 15 Einsatzkräften ab. Es entstand ein Schaden von rund 19000 Euro.