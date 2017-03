Deggenhausertal Diskussionen um Bauplatzpreise

Die Festlegung der Bauplatzpreise löst im Gemeinderat Diskussionen aus.

Deggenhausertal (wdg) Der Gemeinderat hat bereits in der vorigen Sitzung den Bauplatzpreis für das Baugebiet Haldenweg in Wittenhofen mit 250 Euro pro Quadratmeter und für das Baugebiet Mühlenweg in Deggenhausen mit 220 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Bauplätze zeitnah auszuschreiben. Auch wenn die Nachfrage nach Bauplätzen im Tal derzeit recht hoch sei, wurde entschieden, in diesem Jahr lediglich jeweils die Hälfte der geplanten Plätze, sechs im Haldenweg und acht im Mühlenweg, zu vergeben und den Rest erst im nächsten Jahr. Dies wurde mit finanz- und bautechnischen Umständen begründet.

Zuvor war erklärt worden, dass das Baugebiet Mühlenweg bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt worden war und nur noch die Straßenbeleuchtung aufgebaut werden müsse. Im Haldenweg müssen die Asphaltdeckschicht noch aufgebracht und ebenfalls die Straßenbeleuchtung installiert werden. In ihrem Beschlussvorschlag hatte die Gemeindeverwaltung zunächst im Haldenweg 240 Euro pro Quadratmeter und im Mühlenweg 230 Euro pro Quadratmeter vorgeschlagen. Es ergab sich eine rege Diskussion im Rat. Gemeinderat Wolfgang Rößler (FWV) betonte: "Grundsätzlich denke ich, dass die Verwaltung die Baulandpreise durchkalkuliert hat. Aber ich wünsche mir, dass wir familienfreundlicher sein könnten. Ob es möglich ist – wie in einer Stadt in der Umgebung – für Familien mit Kindern einen Bonus in Höhe von vielleicht 5000 Euro pro Kind zu geben.

" Rüdiger Emrich (FWV) meinte, dass die Preise in Grünwangen wesentlich günstiger gewesen seien und die Preise für Deggenhausertal dagegen zu hoch sind. Dem pflichtete Elli von Ow-Haag (CDU) bei, die meinte, dass es für junge Familien kaum mehr möglich sei.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte, dass es Förderprogramme für junge Familien in Deggenhausertal bisher nicht gegeben habe und Dimensionen bis zu einer Höhe von 5000 Euro pro Kind wohl eher nicht möglich seien. "Bei den Baulandpreisen orientieren wir uns an den marktüblichen Preisen, die in der Umgebung schon bei mehr als 300 Euro pro Quadratmeter liegen", so der Bürgermeister. Der Antrag von Martin Störk (CDU), der mit einem Quadratmeterpreis für das Baugebiet Haldenweg in Höhe von 250 Euro über den Vorschlag der Verwaltung hinausging, wurde mit sieben Zustimmungen und sechs Gegenstimmen angenommen. Ebenso wie der Antrag von Heike Fischer, im Baugebiet Mühlenweg einen von dem Verwaltungsvorschlag abweichenden Quadratmeterpreis in Höhe von 220 Euro festzulegen, der mit neun Ja- und vier Nein-Stimmen festgelegt wurde.