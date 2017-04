Deggenhausertal Digitalisierung und Industrie 4.0 schrecken Gewerbetreibende nicht

Der Auftakt zum Gewerbetag bot einen Abend voll Gespräche zu Digitalisierung und Industrie 4.0.

Am Vorabend des Gewerbetags trafen sich Organisatoren, Gewerbetreibende und geladene Gäste in der Mosterei Kopp in Obersiggingen zu einem zwanglosen Stelldichein. Bei einem Glas Prosecco oder Orangensaft tauschten sich die Gäste über den anstehenden großen Tag aus.

Ein klein wenig offiziell wurde es, als Michael Grossmann von der IHK Bodensee-Oberschwaben der Familie Kopp eine Urkunde für das 75-jährige Bestehen ihres Familienbetriebs überreichte. Clownin Talina Herzlich wollte es sich nicht nehmen lassen, eine sehr eigene, aber charmant-herzliche Ehrung der Familie Kopp vorzunehmen. Interessant, informativ, spannend und auch recht unterhaltsam wurde es, als Frank Heidemann, Geschäftsführer eines Unternehmens für Elektronik-, Mess- und Prüfsysteme in Wangen im Allgäu, einen Impulsvortrag zur Industrie 4.0 und Digitalisierung hielt.

Heidemann verstand es, seinen Zuhörern diese beiden Begriffe näher zu bringen und auf die Dringlichkeit des Themas hinzuweisen. Beispielsweise verblüffte er mit Fakten wie etwa, dass während einer Minute im Internet rund 1,8 Millionen Bilder bei Snapchat hochgeladen werden und ein Unternehmen wie Amazon circa 200 000 US-Dollar umsetzt. Die Integration intelligenter Technologien wird seiner Ansicht nach große Auswirkungen und Veränderungen für alle Unternehmen mit sich bringen. Daher lautete seine Botschaft an die Anwesenden: "Bleiben sie in der digitalen Welt standhaft aber nicht stehen." Im Anschluss wurde bei Häppchen und Kaltgetränken angeregt über das Gehörte diskutiert. Otto Kopp dazu: "Jeder muss für sich in seinem Bereich schauen, inwieweit Industrie 4.0 was bringt. Es gibt sicherlich nützliche Ansätze." Sein Bruder Siegfried ist ein bekennender Freund der analogen Überreichung von Präsenten.

"Der tatsächliche Augenkontakt hat doch einfach was", sagte er. Für Bürgermeister Fabian Meschenmoser verdeutlichte der Vortrag von Heidemann nur, wie dringlich die konsequente Versorgung mit Breitband im Deggenhausertal ist: "Wer weiß, wie die Verwaltung in der Zukunft aussieht? Eventuell gibt es dann eine 24-Stunden-Videoberatung."