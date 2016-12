Deggenhausertal "Die Lebendigkeit der Gemeinde ist in dem Stück drin"

Auf einen Kaffee mit... Rainer Geister, Dirigent des Musikverein Deggenhausen-Lellwangen, der das Deggenhausertal-Lied "Bei uns Daheim – Im Tal der Liebe" auf den Weg gebracht hat.

Herr Geister, unter dem Dirigat des Komponisten Kurt Gäble wurde das Lied fürs Deggenhausertal zur Verabschiedung von Bürgermeister Knut Simon erstmals öffentlich gespielt. Wie kam es zur Idee, ein Lied fürs Tal für alle Musikvereine komponieren zu lassen?

Die Idee war schon lange vorhanden. Ausschlaggebend war jedoch dann das Dreierkonzert im Jahre 2015. Da sind alle drei Kapellen aus Deggenhausertal und die Jugendkapelle aufgetreten. Und nur die zuletzt aufspielende Kapelle wird eine Zugabe geben. Da hatte ich die Idee: Warum spielen wir zukünftig zum Schluss nicht ein Stück zusammen? Und es kam der Gedanke, ein spezielles Stück als Gesamtchor zum Abschluss zu nehmen, es kam die Idee für ein Deggenhausertallied. Mit der Idee bin ich dann zu den Musikvereinen gegangen, was die davon halten und dann zum damaligen Bürgermeister Knut Simon. Er ist den Musikvereinen gegenüber sehr positiv eingestellt und hat die Idee begrüßt. Er hat mir gegenüber aber den Wunsch geäußert, dass er das Stück gerne noch in seiner Amtszeit hören möchte. Mit diesem Wunsch bin ich dann losgegangen, um die Sache zu organisieren.



Wer und wie ist man auf den Komponisten Kurt Gäble gekommen?

Ich habe mehrere Komponisten angefragt, wer uns so ein Stück schreiben könnte und dies auch in der kurzen Zeitschiene bis September 2016. Bei Herrn Gäble hatte das von der Zeit her gepasst. Damit haben wir einen der besten Komponisten in der Blasmusikszene in Deutschland gewinnen können. Es gibt fast keine Konzerte, in denen nicht ein Stück von ihm gespielt wird. Er schreibt auch in allen Musikgenres.



Wie gefällt Ihnen das Stück und passt es zum Tal?

Ich finde das Stück sehr schön. Es ist nicht ganz einfach, es hat sehr viele verschiedene Elemente. Für jedes Register ist was dabei. Man muss es mehrmals spielen, um einen Bezug dazu zu bekommen. Und es ist sehr gehörfällig. Herr Gäble war zu einem Vorgespräch hier im Tal. Er hat eine Fahrradtour durchs Tal gemacht und hat seine Eindrücke in die Komposition einfließen lassen. Die Lebendigkeit der Gemeinde ist drin, die Vielseitigkeit und es sind auch ruhige Elemente dabei. Als wir das Stück geprobt haben, hat Herr Gäble auch erklärt, was er bei den einzelnen Teilen meint und sich vorstellt. Danach war das Stück für die Musiker verständlicher und konnte leichter umgesetzt werden. Die Proben waren für die Musiker deshalb auch sehr interessant. Die Möglichkeit, mit einem Komponisten ein Werk direkt zu erarbeiten, nach seinen Gedankengängen, ist schon etwas ganz Besonderes.



In welcher Musikrichtung ist "Bei uns Daheim – Im Tal der Liebe" geschrieben?

Es ist eher eine sehr unterhaltsame, moderne Polka.



Wie beurteilen die Musiker die Melodie?

Beim ersten Eindruck waren viele eher skeptisch. Aber je öfter es gespielt wurde, desto besser gefällt es und es kommt wirklich gut an.



Hat es bei den Musikproben "geflutscht" oder war es schwierig?

Es gibt durchaus schwierige Passagen, es ist nicht ganz einfach.



Gibt es eigentlich einen Text zu dem Lied, so dass es eine Art "Gassenhauer" im Tal werden kann?

Es gibt keinen Text zu dem Lied, aber die Idee war anfänglich vorhanden.



Fänden Sie es denn gut, wenn es einen verbindenden Text geben würde, den man gemeinsam singen könnte?

Ich persönlich fände das gar nicht schlecht.



Wie sind Sie zur Blasmusik gekommen und wie wurden Sie Dirigent?

Ich komme aus Friedrichshafen-Jettenhausen. Da gibt es auch einen Musikverein. Ich bin dort in die Ausbildung eingestiegen mit der Klarinette. Und dann habe ich auf der Ebene des Blasmusikverbandes alle Kurse absolviert – bis zum Dirigenten.



Was ist das Besondere an Blasmusik?

Das Besondere ist, dass wir generationsübergreifend musizieren können. Das ist ein stückweit einzigartig in der Vereinslandschaft, dass man vom Opa bis zum Enkel gemeinsam aktiv sein kann. Und das Spektrum reicht von Volksmusik über Klassik bis zur modernen Musik – das ist sehr vielseitig.



Mit der Bläserklasse in der Grundschule und der Jugendkapelle wird der Boden für künftige aktive Musiker bereitet. Sehen Sie die Zukunft der drei Kapellen auf heutigem Niveau im Tal gesichert?

Es ist sehr gut, dass wir das haben und dass auch Kinder einen Bezug zur Musik bekommen und dass Nachwuchs generiert werden kann – schon in der Schule. Gesichert ist der Nachwuchs mit der Bläserklasse aber nicht, man weiß ja nicht, wie viele Interessenten dabei bleiben. Jugendarbeit in den Vereinen ist weiterhin sehr wichtig. Die gemeinsame Jugendkapelle baut dann darauf auf.



Wie motivieren Sie die Jugend, sich in Musikvereinen zu engagieren?

Ich versuche die Musik für die Jugend interessant zu machen und Jugendleitern im Verein Hilfestellung zu bieten. Dass man den Jugendlichen nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein Freizeitprogramm bietet.



Welche Funktionen haben Musikvereine darüber hinaus?

Gibt es irgendein Fest ohne Musik? Gerade im ländlichen Bereich, ob kirchliche oder gemeindliche Veranstaltungen, überall wird der Musikverein eingesetzt. Das ist auch die Vielseitigkeit, wo sich ein Blasmusikverein von Musikgruppen abgrenzt, die nur eine Musikrichtung anbieten. Ein Musikverein muss für alles gewappnet sein – Hochzeit, Eröffnung, Beerdigung, kirchliche Prozessionen und vieles mehr. Das ist auch der Auftrag der Musikvereine für die Gemeinde im kulturellen Leben.



Zur Person

Rainer Geister ist am 20. September 1967 in Friedrichshafen geboren, verheiratet und hat eine Tochter. Er arbeitet als Werkzeugmacher bei MTU in Friedrichshafen. Ehrenamtlich ist er Vorsitzender der Musikkommission des Blasmusikverbands Bodenseekreis und EDV-Beauftragter des Blasmusikverbandes. (wdg)