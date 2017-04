Deggenhausertal Der Fahrplan fürs schnelle Internet im "Tal"

Ab Mai baut die Häfler Firma Teledata in mehreren Ortsteilen in Deggenhausertal das schnelle Internet aus. Glasfaser wird es allerdings nur in Lellwangen, Limpach und Mennwangen geben können.

Deggenhausertal – Das Deggenhausertal wird in den kommenden Monaten konsequent in Sachen schnelles Internet ausgebaut. Über ihren Part des Ausbaus informierte das Häfler Unternehmen Teledata jüngst in einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Wittenhofen. Wie es für die anderen Ortsteile der Gemeinde weitergeht, weiß Hauptamtsleiter Peter Nothelfer, der im Gespräch mit dem SÜDKURIER die nächsten Ausbauschritte skizziert.

Los geht es bereits im Laufe des Mai: Dann will Teledata Stück für Stück die Ortsteile Roggenbeuren, Deggenhausen, Obersiggingen und Untersiggingen ausbauen. Die Haushalte dort können dann VDSL nutzen. Teledata nutzt dabei die Kupferkabel der Telekom von den Kabelabzweigern bis an die Hausanschlüsse. Die so genannte Vectoring-Technik ist zwar nicht so schnell wie Glasfaser, doch Teledata verspricht Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. Erfahrungsgemäß wird es in vielen Fällen jedoch nicht zu diesem Wert kommen können, doch mit einigen Mbit darunter ist man bereits recht schnell unterwegs.

Auf schnelleres Internet dürfen sich hingegen die Bürger in Lellwangen, Limpach und Mennwangen freuen, so Nothelfer gegenüber dem SÜDKURIER. In allen drei Ortsteilen soll es, sofern alles glatt geht, noch in diesem Jahr, spätestens aber in der ersten Hälfte 2018 Glasfaser geben. Möglich macht das in Lellwangen und Limpach auch die Teledata, für Mennwangen hat die Gemeinde einen Vertrag mit Neckarcom.

In Lellwangen und später Limpach ist Glasfaser möglich, weil dort auch Erdgasleitungen verlegt werden und zugleich die Glasfaserkabel mit verlegt werden. Limpach bekommt dazuhin auch eine neue Wasserleitung. "Da graben wir den ganzen Ort um", schmunzelt Nothelfer. So wird dann auch jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss bekommen können, sofern dies gewünscht ist. Die anderen Ortsteile haben bereits Gas. Deswegen kann es dort kein Glasfaser geben, da Teledata nicht eigens fürs Internet graben lässt.

Ein Sonderfall ist Urnau: Dort gibt es bereits bekanntlich die Vectoring-Technik der Telekom, die ohne vorherige Absprache mit der Gemeinde aktiv geworden war und damit für Unmut gesorgt hatte. Allerdings kommen Urnauer Neubürger derzeit nicht zum Zuge, weiß Nothelfer. Der Grund: Es gibt nicht genügend freie Ports. Erst wenn Ports von Bestandsanschlüssen frei werden, können neu Hinzugezogene wieder zum Zuge kommen.

Der Ausbauplan im "Tal"

Zuerst sollen Deggenhausen, Untersiggingen, Obersiggingen und Roggenbeuren ausgebaut werden, von der Häfler Firma Teledata und ab Mai dieses Jahres. Zum Zuge kommt dort die so genannte Vectoring-Technik, die auf den letzten Metern Kupferkabel nutzt. Später in 2017 werden Lellwangen, Limpach und Mennwangen mit Glasfaser ausgebaut. (gup)