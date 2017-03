Der DRK-Ortsverein Deggenhausertal ist auf Nachwuchssuche

Noch gibt es eine kleine Schulsanitätsgruppe, doch will der Verein eine gesicherte Zukunft haben, benötigt er weiteren jungen Nachwuchs. In der Hauptversammlung in Wittenhofen stand der Stabwechsel an der Spitze im Mittelpunkt: Nach 32 Jahren als Vorsitzender reichte Ex-Bürgermeister Knut Simon sein Amt an seinen Nachfolger, Bürgermeister Fabian Meschenmoser, weiter. Simons Verdienste würdigte Bernhard Prinz von Baden, Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes.

Deggenhausertal – Der DRK-Ortsverein Deggenhausertal ist gut aufgestellt, die kleine Gemeinschaft harmonisch und engagiert mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten im Jahresverlauf – und doch treibt ihn eine große Sorge um: Es fehlt an Nachwuchs. Zurzeit gibt es an der Grundschule in Wittenhofen noch einen Schulsanitätsdienst mit einer Gruppe von sechs Kindern. Dies reiche aber nicht, um den Fortbestand des Ortsvereins auch für die Zukunft dauerhaft zu sichern, so Bereitschaftsleiter Josef Bentele in der Hauptversammlung am Mittwochabend. Weitere vom Roten Kreuz begeisterte Mädchen und Jungen seien "dringend nötig", sagte Bentele. Und auch Ex-Bürgermeister Knut Simon, der nach 32 Jahren sein Amt als Vorsitzender des Ortsvereins abgab, äußerte in seiner Ansprache den innigen Wunsch, dass es dem DRK im Tal gelingen möge, wieder frischen Nachwuchs zu bekommen.

Die Versammlung stand ganz im Zeichen des Stabwechsels (siehe Text unten). Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Bürgermeister Fabian Meschenmoser gewählt. Auf die humorvolle Frage von Bernhard Prinz von Baden, der als Vizepräsident des Kreisverbandes den Präsidenten Joachim Kruschwitz vertrat, ob er dieses Amt ebenfalls die nächsten 32 Jahre ausüben werde, antwortete Meschenmoser schlagfertig: "Warum nicht?"

Bentele und Schriftführerin Kerstin Heidrich informierten über das anstehende Vereinsjahr und ließen 2016 nochmals Revue passieren. Vier Blutspendetermine seien in 2016 angeboten worden, so Heidrich. 809 Spender, davon 42 Erstspender, hatten sich Blut abnehmen lassen. Bei einem Erlös von 4500 Euro mache dies einen großen Posten auf der Einnahmeseite aus, so Kassiererin Gabriele Bentele. "Das funktioniert aber nur, wenn alle ehrenamtlich arbeiten", sagte sie. Froh ist man beim DRK daher auch über die vielen Helfer außerhalb des Vereins, die sich tatkräftig einbrachten. "Ein herzliches Dankeschön an alle, alleine könnten wir das nicht leisten", lobte Gabriele Bentele. Für die gute Kassenlage des Ortsvereins ebenso unerlässlich sind die Altpapiersammlungen: Knapp 41 Tonnen wurden bei vier Sammlungen zusammengetragen. Rund 80 Kilometer waren die Mitglieder dafür in der Flächengemeinde unterwegs. Der Erlös: Immerhin 1400 Euro. Blutspendetermine wird es in diesem Jahr nur drei geben können, weil die Alfons-Schmidmeister-Halle wegen der Sanierung über den Sommer hinweg geschlossen sein wird.

Über die enge Partnerschaft zur Feuerwehr berichtete Kerstin Heidrich. An zwei Übungen der Feuerwehr hatte der DRK-Ortsverein teilgenommen, darunter auch an der Jahreshauptübung. Für den DRK seien diese gemeinsamen Übungen sehr wertvoll, könne man dort doch das rettungssanitäterische Versorgen von verletzten Personen sehr praxisnah üben. "Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr lief bei allen Übungen komplett reibungslos", so Heidrich.

"Ich freue mich, dass der Ortsverein so aktiv ist im Gemeindeleben", sagte Meschenmoser. Trotz seiner kleinen Größe sei er ein "sehr reger Ortsverein". Aktuell hat das DRK im Deggenhausertal etwas mehr als ein Dutzend aktive Mitglieder. Fünf von ihnen, drei waren anwesend, wurden am Mittwochabend für ihre langjährige Treue geehrt.

Ehrungen und Delegierte

Folgende Mitglieder wurden in der Hauptversammlung für ihre langjährige Treue zum Deggenhausertaler Ortsverein von Bernhard Prinz von Baden geehrt: Johann Rößler (55 Jahre Mitgliedschaft), Josefine Schlude und Josef Nagel (45 Jahre), Peter Maric (35 Jahre) und Alexander Schäfer (15 Jahre).

Als Delegierte für die DRK-Kreisversammlung werden Josef Bentele, Josefine Schlude, Anita Reger und Alexander Schäfer den Ortsverein vertreten. Gewählt wurden am Mittwochabend in Wittenhofen außerdem noch die Ersatzdelegierten. (gup)

Knut Simon sagt Ade: Beim DRK im Deggenhausertal endet nach 32 Jahren eine Ära

Im DRK-Ortsverein Deggenhausertal endete am Mittwochabend eine Ära: Nach 32 Jahren als Vorsitzender übergab Ex-Bürgermeister Knut Simon sein Amt an seinen Nachfolger, Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Die Laudatio auf Simon hielt Bernhard Prinz von Baden, Simon selbst verabschiedete sich mit einem Dankeschön an seine Mitglieder.