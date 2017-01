Im SÜDKURIER-Jahresinterview steht Deggenhausertals neuer Bürgermeister Fabian Meschenmoser Rede und Antwort

Herr Meschenmoser, eigentlich ist es üblich, nach 100 Tagen erstmals einen neuen Amtsträger zu befragen. Dennoch bereits nach den ersten beiden Monaten: Wie ist Ihre Gefühlslage, sind Sie im Amt angekommen?

Ich fühle mich als Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal sehr wohl und bin überglücklich. Es ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, sehr abwechslungsreich und zeitintensiv. Aber eben diese Dinge gefallen mir an diesem Beruf. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir den Start leicht gemacht. So kann es weiter gehen!

Wenn man ins Rathaus kommt, hat man das Gefühl, an der Atmosphäre hätte sich nichts geändert. Stimmt die Chemie?

In der Tat ist es so, dass das Klima im Rathaus hervorragend ist, worüber ich mich sehr freue. Ich wurde auch bestens in das engagierte, motivierte und freundliche Team aufgenommen. Auf den Punkt gebracht: Ja, ich finde die Chemie stimmt wirklich bei uns!

Gibt es Änderungen im internen Ablauf?

Gravierende Änderungen gibt es derzeit keine. Mir ist zunächst wichtig, die internen Abläufe kennen zu lernen. Im Laufe der Zeit wird aber sicher an der einen oder anderen Schraube gedreht werden.

Nachdem die bisherige Vorzimmerdame, Sabrina Schorer, die Leitung des Ordnungsamts übernommen hat, war für kurze Zeit Annette Herzog im Vorzimmer. Was ist geschehen und wie sieht die künftige Besetzung des Sekretariats aus?

Ein funktionierendes Vorzimmer ist für einen Bürgermeister von enormer Bedeutung. Wir dachten, mit Anette Herzog eine passende Nachfolge gefunden zu haben. Leider hat sie jedoch bereits nach einem Monat auf eigenen Wunsch um Auflösung des Arbeitsverhältnisses gebeten. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, unsere Auszubildende Rebekka Leberer, nach Beendigung des Abschlusslehrganges, ab Mai 2017 als neue Vorzimmerdame einzustellen. Sie hat bereits während der Ausbildung vertretungsweise diese Aufgabe übernommen und ist sehr zuverlässig. Bis dahin wird Manuel Steuer das Vorzimmer leiten.

Gibt es in absehbarer Zeit personelle Änderungen oder Neuerungen im Rathaus?

Ich glaube, es vergeht kein Jahr, in dem bei einer Gemeinde keine Änderungen im Personalbereich eintreten – so auch bei uns. Im Bauhof wird altershalber ein Wechsel stattfinden. In der Verwaltung kommt eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurück und wir werden ab September eine neue Auszubildende einstellen. Weitere Änderungen sind momentan nicht geplant.

Sie haben bis jetzt drei Gemeinderatssitzungen geleitet. Wie ist Ihr Eindruck von den Sitzungen und der Zusammenarbeit mit dem Rat?

Ich kenne zwar das Procedere einer Gemeinderatssitzung, aber als Vorsitzender ist es für mich trotzdem eine neue Situation. Doch ich finde, dass die ersten Sitzungen gut verlaufen sind und die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sehr harmonisch ist. Von Beginn an versuche ich offen, transparent und frühzeitig den Gemeinderat zu informieren und einzubinden. Es wird sicher so sein, dass Themen auch mal kontrovers diskutiert werden. Das ist auch gut so, wenn am Ende eine für die Gemeinde positive Entscheidung gefunden wird.

Wird es Neuerungen bei den Ratssitzungen geben?

Wir haben für das Jahr 2017 vorgesehen, einen vierwöchigen Sitzungsrhythmus zu wählen. Dadurch entlasten wir die Gemeinderäte und haben mehr Zeit für eine gründliche Vorbereitung der Tagesordnungspunkte. Des Weiteren haben wir bereits die Präsentation der Themen in der Sitzung vereinheitlicht. Ansonsten sind derzeit keine Änderungen angedacht.

Wie sind Ihre ersten Erfahrungen bei Begegnungen mit den Bürgern?

Der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern war mir im Wahlkampf und ist mir auch jetzt sehr wichtig. Denn bei den Menschen vor Ort erfährt man am besten, wo der Schuh drückt. Ich werde deshalb auch weiterhin versuchen, möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen, teilweise auch mit meiner Familie. Ich habe den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sehr darüber freuen.

Als Kämmerer wirkten Sie eher im Hintergrund. Wie ist das Gefühl, jetzt plötzlich jederzeit angesprochen zu werden?

Ich habe damit keinerlei Probleme. Wenn doch, hätte ich wohl auch den falschen Beruf. Als Kämmerer hatte ich zwar eher mit Kollegen zu tun als mit Bürgern, das stimmt. Aber durch meine musikalischen Aktivitäten und meine offene Art bin ich schon immer gerne unter den Menschen.

Mehr Bürgerbeteiligung war ein Thema Ihrer Wahlveranstaltungen. Bisher gab es pro Jahr eine Bürgerversammlung. Halten Sie daran fest oder haben Sie andere Pläne?

Die rechtzeitige Information und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Themen ist mir sehr wichtig. Deshalb möchte ich auch weiterhin eine Bürgerversammlung abhalten. Einen genauen Termin dafür haben wir jedoch noch nicht festgelegt.

Das Thema schnelles Internet ist ein Dauerbrenner in Deggenhausertal. Und die Gemeinde hat, um voranzukommen in Urnau 50 000 Euro in Leerrohre investiert. Jetzt kam die Deutsche Telekom ohne die Gemeinde zu konsultieren, hat einen Verteilerkasten an Glasfaser angeschlossen und bietet den Bürgern mit Vectoring eine Alternative. Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen?

Einerseits freue ich mich natürlich, dass die Urnauer jetzt eine schnellere Internetverbindung bekommen haben. Und nach ersten Aussagen funktioniert es auch bestens. Andererseits bin ich über die Vorgehensweise enttäuscht. Die Gemeinde hat viel Geld eingesetzt und die Infrastruktur ist jetzt "umsonst" vergraben. Gerade in diesem für eine Gemeinde als wichtigen Standortfaktor zählenden Bereich wäre eine bessere Absprache zwischen den Beteiligten dringend notwendig.

Wie sieht es in den Gewerbegebieten Mennwangen, Untersiggingen und Deggenhausen aus?

Der Aufbau eines Breitbandnetzes wird uns in den nächsten Jahren intensiv begleiten. Die Gemeinde hat eine Masterplanung und der Landkreis hat eine Backboneplanung in Auftrag gegeben. Ergebnisse sind jedoch frühestens Mitte 2017 zu erwarten. Für das Gewerbegebiet in Mennwangen wurde bereits ein Förderantrag gestellt und wir hoffen, dass nächstes Jahr die Verlegung erfolgen kann. Für Untersiggingen und Deggenhausen sind wir im Gespräch mit Versorgern. Auch in Limpach beabsichtigen wir im Zuge der Arbeiten an der Wasserleitung eine entsprechende Glasfaserinfrastruktur mit zu verlegen.

Der ÖPNV hat durch das Pilotprojekt "Emma" deutlich gewonnen. Gibt es hier schon Signale von Seiten des Landratsamts über eine mögliche Fortführung?

Der ÖPNV ist neben dem Thema Breitband ein zentraler Baustein sowie durchaus auch eine Herausforderung für unsere Flächengemeinde. Das Projekt "Emma" wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2017 und hoffentlich auch darüber hinaus weiter betrieben. Angedacht ist, dass die Finanzierung der Landkreis und die Gemeinde übernehmen. In den nächsten Wochen werden aber sicher noch Gespräche geführt.

Haben Sie schon Ideen, der Jugend im Tal mit einem Treff oder ähnlichem entgegenzukommen?

In den Wahlveranstaltungen wurde der Wunsch nach einem Treffpunkt für die Jugend mehrfach an mich herangetragen. In der Diskussion war allerdings immer fraglich, wo der geeignete Ort dafür wäre. Es sollte möglichst zentral und gut erreichbar sein. Ich habe mir Gedanken hierzu gemacht und werde im neuen Jahr Gespräche führen.

Was sind für Sie die wichtigsten Themen, die Sie 2017 anpacken wollen?

Die Gemeinde hat für das Jahr 2017 einige Projekte vorgesehen. Dazu zählen die Sanierung der Alfons-Schmidmeister-Halle, Investitionen im Gewässerbereich, die Planung und der Aufbau eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Investitionen im Bereich der Wasserversorgung. Zudem kann ich aus Erfahrung sagen, dass im Laufe des Jahres sicher noch weitere, unvorhergesehene Themen aufschlagen werden. Aber ich bin überzeugt, dass mit dem Team und dem Gemeinderat die Aufgaben bestens abgearbeitet werden können.

Zur Person

Fabian Meschenmoser (33) wurde am 25. September 2016 mit 80 Prozent der gültigen Stimmen zum Bürgermeister von Deggenhausertal als Nachfolger von Knut Simon gewählt, der dieses Amt 32 Jahre innehatte. Sein Amt hat er am 1. November angetreten. Meschenmoser wurde in Friedrichshafen geboren. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Nach dem Besuch der Grundschule in Frickingen und der Realschule in Salem hat er am Wirtschaftsgymnasium in Überlingen das Abitur gemacht. Das Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hat er als Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen.

Zu seinen Hobbys zählt die Musik, er ist Mitglied des Gospelchor Deggenhausertal. Beim Musikverein Harmonie Lippertsreute ist er Schlagzeuger, Kassierer und Vorstandsmitglied und beim Sunny-Boy-Club Dirigent und Vorstandsmitglied. Auch Wandern und Radfahren zählt er zu seinen Hobbys. (wdg)