Deggenhausertal Deggenhausertal bereitet sich auf Gewerbetag vor

50 Unternehmen und Institutionen stellen sich am Sonntag, 9. April, beim Gewerbetag in der Gemeinde Deggenhausertal vor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit am Sonntag alles reibungslos klappt. Parkplätze sind ausgewiesen, ein Shuttle-Bus bringt die Besucher zu den einzelnen Stationen.

Wenn am Sonntag um 11 Uhr der Gewerbetag in Deggenhausertal eröffnet wird, ist dies Ziel und Höhepunkt einer sehr langen und intensiven Vorbereitungsphase. 50 Unternehmen und Institutionen haben sich für eine Teilnahme an dieser Leistungsschau begeistern lassen. Die Besucher erwartet bis 16 Uhr Abwechslung, Menge Informationen, Unterhaltung, Spiel und Spaß. Alle Aussteller in den Gewerbegebieten Untersiggingen und Deggenhausen sowie Teilnehmer in angrenzenden Gebieten haben sich vorbereitet, um sich den Besuchern zu präsentieren.

Veranstaltet wird der Gewerbetag vom Förderverein Deggenhausertal. Die Hauptlast der Planungen trug Vorsitzender Siegfried Kopp mit seinem Leitungsteam Armin Durner und Stefan Illison. Auch die Gemeindeverwaltung Deggenhausertal, insbesondere Christina Baur, brachten sich in die Planungen ein.

Schon seit dem ersten Gewerbetag ist der Bauhof der Gemeinde in die Vorbereitungen eingebunden – auch wenn dies auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar ist. "Unsere erste Aufgabe war es, die großen Werbebanner an den Ortseingängen von Wittenhofen, Untersiggingen und Deggenhausen anzubringen", berichtet Bauhofleiter Otto Hecht, der mit seinem Team eine große Liste abzuarbeiten hat. So wurde Spanntransparente an den Zufahrten zu den Gewerbegebieten montiert. Ein Toilettenwagen muss aufgestellt und zahlreiche Absperrungen zur Sicherheit müssen aufgebaut werden. Parkplätze, wie der in Untersiggingen, der von der Familie Gaugel kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sind zu markieren. Und um ein Verkehrschaos zu vermeiden, wird der Ziegeleiweg in Deggenhausen als Einbahnstraße ausgewiesen.

Da ein Shuttlebus, den die Firma Kretzer aus Limpach kostenlos zur Verfügung stellt, die beiden Gewerbegebiete verbindet, müssen die entsprechenden Haltestellen markiert werden. Die Shuttlebuslinie beginnt in Untersiggingen am Parkplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Otto Hecht weist darauf hin, dass dieser Parkplatz während des Gewerbetags als Parkraum gesperrt ist. Weitere Haltestellen sind am Busbahnhof in Wittenhofen, in Obersiggingen und Deggenhausen. Die Endstation des Shuttlebusses ist an der Wendeplatte in Deggenhausen.

Otto Hecht erklärt: "Wir müssen auf dem Bauhof alle notwendigen Sachen für den Gewerbetag richten und zusammenstellen und zu den entsprechenden Punkten transportieren – das steht ja nicht alles griffbereit. Und am Montag muss alles wieder abgebaut werden." Aber Hecht betont auch, dass das Team vom Bauhof mit Engagement bei der Sache ist, weil der Gewerbetag eine großartige Veranstaltung sei und sowohl für die Gemeinde als auch alle Firmen und Institutionen ein Gewinn.



Programm

Camphill-Werkstätten Lehenhof: Kaffee und Kuchen in der Kantine; Raclette, Bratwurst und Steaks bei der Demeter-Käserei und Landwirtschaft. Kinderprogramm: Nistkastenbau (Holzwerkstatt), Schulhefte heften und Baumwolltaschen bemalen (Papierwerkstatt), Arbeiten mit Wolle (Weberei), Pflanzen pikieren (Gärtnerei).

Firma Sonett: Betriebsbesichtigungen

Wasserexperimente, Kinderbetreuung, Seifenkneten, Riech-Parcours, Filme.

Kinderbetreuung des Kindertreffs „Spiel, Spaß und Basteln" (Halle Leberer)

Kinderflohmarkt „Kids für Kids" (Wendeplatte Bauhof bis Firma Wauer)

Kinderglücksrad (Firma Hog, Halle Wirbatz)

Bücherflohmarkt der Mediothek Deggenhausertal (Halle Holz-Knisel)

Torwandschießen (Volksbank)

Baggerübungen für Jung und Alt (Firma Giechel & Bosic)

Übungen zu Abschlag und Treffsicherheit (Bodensee Swingolf und Bogensport Allgaier)