Deggenhausertal Deggenhausertal: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 17.45 Uhr sind im Deggenhausertal vier Personen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 17.45 Uhr sind im Deggehausertal vier Personen verletzt worden. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer folgte auf der Landesstraße 204 von Deggenhausertal in Richtung Salem zwischen Mennwangen und der Abzweigung nach Altenbeuren nicht dem Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve, sondern fuhr aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus weiter. Das teilt die Polizei mit.



Als er dadurch auf die Gegenfahrspur geriet, prallte er mit dem Kleinlastwagen eines 51-Jährigen zusammen, der schon auf das rechte Bankett ausgewichen war. Der Iveco kippte durch die Kollision auf die rechte Seite um. Der schwer verletzte Fahrer konnte die Frontscheibe heraustreten und aus dem Fahrerhaus aussteigen, so die Polizei. Der Audi drehte sich und blieb auf der Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 26-Jährige Citroen-Fahrerin prallte in den plötzlich vor ihr stehenden Audi. Alle drei Fahrer wurden schwer, ein Mitfahrer im Citroen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.

Neben Polizeibeamten waren ein Notarzt, drei Rettungswagenteams und 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Deggenhausertal vor Ort. Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren mit einer Kehrmaschine im Einsatz und streuten die Fahrbahn im Unfallbereich mit Streusalz ab. Etwa 1500 Euro Sachschaden entstand zudem an einem Polizeifahrzeug. Bei der Anfahrt an den Unfall sprang den Beamten zwischen Tüfingen und Salem ein Reh vor das Auto.