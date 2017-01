Deggenhausertal Dämmerungsumzug in Untersiggingen: Beste Stimmung bei klirrender Kälte

Dämmerungsumzug in Untersiggingen: Beste Stimmung bei klirrender Kälte

Die Untersigginger Füchse führen das bunte Treiben durch den Ort an. Teilnehmende Narrengruppen feiern ausgelassen bei Minustemperaturen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einen wahrlich winterlichen Tag hatte sich die Narrengilde der Untersigginger Füchse für den neunten Dämmerungsumzug am Samstag ausgesucht. Bei Minustemperaturen konnten sich die Teilnehmer der 40 Narren- und Musikgruppen so richtig austoben, ohne schwitzen zu müssen. Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand hüpften und tanzten um die Wette, um der bitteren Kälte entgegenzuwirken.

Doch zunächst gab es am Nachmittag im Vereinsheim "Fuchsbau" den traditionellen Zunftmeisterempfang, bei dem alle Gruppen begrüßt wurden und sich mit witzigen Sprüchen, Gedichten und Geschenken auf den Umzug einstimmten. Der Präsident des Verbands Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenzünfte (VAN), Sigi Burgermeister, nutzte die Gelegenheit, verdiente Mitglieder der Narrengilde Untersiggigner Füchse auszuzeichnen: "Elli von Ow-Haag ist nicht nur seit vielen Jahren Schriftführerin der Untersigginger Füchse, sondern vor allem die gute Seele der Narrengilde und der Motor, damit es mit der Fasnet in Untersiggingen immer weiter vorangeht." Er zeichnete sie mit der großen Verdienstnadel am Band des VAN aus.



Weiterhin wurde die Kassiererin der Gilde, Pamela Benz sowie der erste Vorsitzende Michael Kurz und sein Stellvertreter, Alexander Bosch, mit dem bronzenen Verdienstorden geehrt. Narrenpräsident Burgermeister rief dem neuen Bürgermeister Fabian Meschenmoser entgegen: "Ich gehe davon aus, dass Sie den Narren Untertan sind, wie ihr Vorgänger" und überreichte ihm zum Einstand die kleine Vereinsnadel des VAN. Nach einem gemütlichen Umtrunk und einer kräftigen Stärkung wurde es auch für die Offiziellen Zeit, sich auf die Straße zu begeben, wo sich bereits eine große Anzahl Narren versammelt hatte, um dem Dämmerungsumzug beizuwohnen.