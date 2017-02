Deggenhausertal DLRG Ball in Wittenhofen: Superstimmung im maskierten Tal

Party-Band Freibier und fünf Lumpenkapellen heizen den Besuchern kräftig ein. Mit Bildern!

Zu einem riesigen, fröhlichen Fest entwickelte sich einmal mehr der traditionelle Ball der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Deggenhausertal in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen. Natürlich waren viele Planungen und Vorbereitungen sowie ein tolles Team Voraussetzung, um beste Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wichtigster Grund für das Gelingen dieses schönen Abends waren jedoch die zahlreichen Besucher, die bestens gelaunt in die Halle kamen und bereit waren sich begeistern zu lassen und ausgelassen zu feiern. Sicherlich waren junge Leute in der Überzahl, aber es hatten sich Vertreter aller Generationen eingefunden und vor allem kamen nahezu alle in fantasievollen Verkleidungen, was die ganze Halle in ein buntes Bild tauchte.



Seit Jahren schon ist die Party-Band Freibier Garant für eine heiße Grundstimmung mit ihrem breiten Musikangebot unterschiedlichster Stilrichtungen, sodass die verschiedenen Geschmäcker bestens bedient wurden. Für Höhepunkte, die den Fasnets-Charakter der Veranstaltung unterstrichen, gehörten die Auftritte verschiedener Lumpenkapellen, die mit ihren individuellen Rhythmen für Abwechslung sorgten und die Besucher begeisterten. Eine Kapelle war so schräg wie die andere, ob nun die Lumpenkapelle (LK) Räuberbande, Mecka, die 1.-Sahne-Band, die LK Butzlumpa oder Shake's Bier zu den Instrumenten griffen. Ein großartiger Abend für alle Gäste.