vor 4 Stunden Jan Manuel Heß Deggenhausertal Bürger besichtigen neue Gemeinschaftsunterkunft

Anfang August können die ersten Bewohner in die neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Untersiggingen in Deggenhausertal einziehen. Das Landratsamt öffnete jetzt die Türen zur Unterkunft, damit die Bürger sich informieren konnten. Bis zu 38 Menschen werden in der ehemaligen Gewerbehalle wohnen.