Deggenhausertal Brand-Ermittlungen in Deggenhausen laufen noch

Bauernhausbrand: Vieles deutet inzwischen auf einen technischen Defekt an einem Gerät als Brandursache hin, heißt es auf Anfrage seitens der Polizei.

Deggenhausertal – Zu der Ursache des Brandes, bei dem ein Bauernhaus in Deggenhausen am vergangenen Samstag komplett abgebrannt war, dauern die Ermittlungen noch an. Dies sagte Fritz Bezikofer, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Ein Brandgutachten werde derzeit erstellt, die Sachverständigen seien noch bei der Arbeit. Auch wenn deren Arbeit noch nicht abgeschlossen sei, gehe man inzwischen von einem technischen Defekt als Brandursache aus, so Bezikofer. Entgegen der ersten Meldung der Polizei vom vergangenen Samstag könne man mittlerweile aber ausschließen, dass der 49-jährige Sohn der Hausbewohnerin fahrlässig den Brand ausgelöst habe. Der Mann hatte im Außenbereich mit einem Brenner Unkraut abgeflammt. Dies werde inzwischen aber als mögliche Brandursache ausgeschlossen, sagte Bezikofer.

Ermittlungen laufen noch

Um welche Art von technischem Defekt es sich gehandelt haben könnte, lasse sich aktuell noch nicht sagen. Es gibt aber offenbar Hinweise, die darauf hindeuten, dass ein defektes Gerät den Brand ausgelöst hatte. Im Laufe der kommenden Woche könne eventuell Genaueres gesagt werden, so der Polizeisprecher.

Das Bauernhaus war am Samstag gegen 14.30 Uhr in Brand geraten, sowohl Haus wie auch die angrenzende Scheune brannten komplett ab. Rund 70 Feuerwehrleute aus Deggenhausen und Markdorf waren im Einsatz, weitere Kräfte aus Salem wurden in Bereitschaft gehalten. Verletzt wurde niemand, die 72-jährige Hausbewohnerin konnte sich unverletzt ins Freie retten. Als die Feuerwehrleute der Abteilung Deggenhausen eintrafen, standen die Gebäude bereits im Vollbrand und die Einsatzkräfte mussten sich zunächst auf den Schutz der Nachbargebäude konzentrieren.

Die Feuerwehren waren bei dem Großeinsatz von der DRK-Bereitschaft Deggenhausertal und weiteres Personal der Schnelleinsatzgruppen Salem und Markdorf unterstützt worden, die mit rund 30 Einsatzkräften die Sicherheit der Feuerwehrleute gewährleisteten und die zahlreich eingesetzten Atemschutzträger überwachten, wie Kreisfeuerwehrsprecher Christian Gorber berichtete. Die Nachlöscharbeiten hatten sich bis in den Abend hingezogen und mussten auch in der Nacht und am darauffolgenden Sonntagmorgen wegen immer wieder aufflammender Glutnester wieder aufgenommen werden. Die EnBW hatte die übererdigen abschalten und kappen müssen, nachdem eine der Leitungen aufgrund der starken Hitzeeinwirkung bereits gerissen war. Dadurch waren zeitweilig auch die benachbarten Häuser im Ort vom Stromnetz genommen. Ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarbebauung konnten die Feuerwehren glücklicherweise verhindern.

So erlebte es die Nachbarin

"Im Großen und Ganzen haben wir alle Glück gehabt, dass niemand verletzt wurde oder gar gestorben ist", sagt Gertrud Gold, die mit ihrer Familie in direkter Nachbarschaft zu dem abgebrannten Haus wohnt, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Tatsächlich ist das Haus der Golds nur durch einen kleinen Weg getrennt vom Brandort, wo jetzt nur noch verkohlte Balken und schwarze Mauerreste das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen vermuten lassen. "Ich habe gerade meine Enkelin schlafen legen wollen und mein Mann kam nach Hause, als ich bemerkt habe, dass unser Nachbarhaus brennt", sagt Getrud Gold, die schnell die Fenster auf der Feuerseite schloss. Sie hatte auch die Feuerwehr alarmiert, allerdings war der Brand schon gemeldet worden. Sie fand mit Enkelin und Tochter Zuflucht in der Nachbarschaft. Später konnte die Familie in ihr Haus zurück und am Sonntag, bei den Aufräumarbeiten, sahen sie das Ausmaß der Schäden. So sind die meisten äußeren Fensterscheiben geborsten. Die drei Haustüren und das Garagentor sind beschädigt und auch die Bleche an der Dachgaupe sind verzogen. Inwieweit die Dachziegel gelitten haben, muss noch untersucht werden. Auf jeden Fall ist wohl die komplette Fassade in Richtung des Brandhauses, die mit Styropor wärmegedämmt ist, erneuerungsbedürftig. Die Feuerwehr hatte an verschiedenen Stellen den Putz aufgeschlagen, um zu prüfen, ob sich darunter Brandnester versteckten. "Wir sind der Feuerwehr sehr dankbar, dass sie unser Haus davor geschützt hat, dass der Brand übergreift", sagt Gold. (wdg)