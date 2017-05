Deggenhausertal Blick hinter die Berliner Kulissen

Der 19-jährige Heiko Manz aus Deggenhausertal berichtet von den Jugendpressetagen der SPD

Deggenhausertal/Berlin – Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel von Politik und Medien? Zusammen mit 80 weiteren Jugendlichen aus ganz Deutschland hatte Heiko Manz aus dem Deggenhausertal die Möglichkeit, anlässlich der 11. Jugendpressetage, veranstaltet von der SPD–Bundestagsfraktion vom 17. bis 19. Mai, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Mit den Jugendpressetagen ermöglicht die Fraktion jungen Schülerzeitungsredakteuren oder an Politik interessierten Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren einen Blick hinter die Berliner Kulissen. Über seine Erfahrungen hat Heiko Manz für den SÜDKURIER einen Pressetext verfasst:

"Der erste Programmpunkt war eine Diskussion zum Thema "Zusammen leben in einer offenen und vielfältigen Gesellschaft” mit dem Abgeordneten Karamba Diaby, der den stellvertretenden Vorsitz im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe innehat. Durch die Diskussion konnte ich einiges an neuem Input für meine Arbeit im Asylhelferkreis sammeln. Am Donnerstag lud die SPD–Generalssekretärin Katarina Barley zu einem Informationsgespräch im Willy-Brandt-Haus ein, wo wir über die vergangenen Landtagswahlen und die bevorstehende Bundestagswahl im September diskutiert haben. Nach einem spannenden Besuch der RTL/ntv-Studios gab es eine simulierte Pressekonferenz mit Lothar Binding, dem finanzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, der sich den kritischen, aber sachlichen Fragen der jungen Nachwuchsjournalisten stellte. Am Freitag fand ein abschließendes Gespräch mit der stellvertretenden Ressortchefin für Politik der "Bild am Sonntag", Angelika Hellmann, statt. Auf die Frage, wie sie damit umgehe, wenn sie mit dem Schimpfwort "Lügenpresse" konfrontiert werde, sagte sie, sie vertrete "eine klare Haltung". Auf der einen Seite beschreibt sie es als ein unschönes Gefühl, sie sei aber auch immer offen für konstruktive und sachliche Kommentare in ihrem Postfach."

"Am Ende kann ich auf sehr spannende und eindrucksvolle Tage in Berlin zurückschauen, an denen man einige neue Erfahrungen sammeln konnte", schreibt Heiko Manz.