Deggenhausertal Biber lässt sich in der Deggenhauser Aach nieder

Ein Biber hat in der Deggenhauser Aach bei der Einmündung des Lochmühlbachs einen Damm gebaut und bereits einen kleinen See angestaut. Rolf Servos vom BUND freut sich über den neuen Bewohner. Die Landwirte sind eher skeptisch. Georg Bechinger, dem die angrenzende Wiese gehört, fürchtet, dass diese irgendwann komplett "absäuft". Norbert Steidle vom BLHV bezieht klar Position: So lange nicht geklärt sei, wer für Schäden aufkomme, die der Biber verursache, so lange habe das Tier "hier nichts zu suchen".

Deggenhausertal – Die Wanderung durch recht unwegsames Gelände – ohne Gummistiefel geht da gar nichts – und knietiefes Gewächsen macht Rolf Servos nichts aus. Servos ist Vorsitzender des Ortsvereins des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Deggenhausertal. Er möchte sich einen Biberdamm anschauen, den Friedrich Grimm vor einigen Tagen in der Deggenhauser Aach entdeckt hat. Grimm erzählt: "Erst hatte der Biber rund 100 Meter flussaufwärts begonnen, einen Damm zu bauen." Offensichtlich habe dem Tier aber der ursprüngliche Ort nicht so gut gefallen. Nun hat es an der Stelle, an der der Lochmühlbach in die Aach mündet, einen fast schon perfekten Damm gebaut. Weil der Lochmühlbach die Grenze zwischen den Gemarkungen Deggenhausertal und Heiligenberg markiert, liegt der Damm wohl gerade noch auf dem Gebiet der Gemeinde Deggenhausertal bei Unterboshasel.

Grimm erklärt: "Normalerweise ist die Aach hier nicht einmal 50 Zentimeter tief. Durch den Damm ist ein kleiner, vielleicht einen Meter tiefer See entstanden und das Wasser läuft jetzt beidseitig des Damms über den Uferstreifen." Im Damm selbst befindet sich wohl die Biberburg, das Zuhause des Bibers; deshalb ist eine gewisse Tiefe des Gewässers notwendig, weil der Eingang zum Biberbau unter Wasser liegt. Den Biber selbst hat Friedrich Grimm noch nicht gesehen. Auch weiß er nicht, ob der Biber schon ein Weibchen gefunden hat, denn Biber sind nachtaktiv.

Rolf Servos meint: "Der etwas überschwemmte Uferbereich hat den Vorteil, dass sich dort beispielsweise Frösche, Molche und Jungfische gut halten können." Er erzählt, dass sich vor fast zwei Jahren ein erstes Biberweibchen in Urnau gezeigt hatte. Es sei jedoch nach wenigen Wochen ein Opfer des Straßenverkehrs geworden. Jetzt hat sich hier auf der Grenze zwischen Deggenhausertal und Heiligenberg offensichtlich ein neuer Biber erfolgreich angesiedelt und einen ordentlichen Damm errichtet.

Die Rückkehr dieses großen Nagers freut Naturschützer und treibt Landwirten zuweilen Sorgenfalten auf die Stirn. Biber sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Während in Bayern 20 000 Biber leben, seien es in Baden-Württemberg nur etwa 3500 Tiere, erzählt Servos. Der Biber sei reiner Vegetarier und fälle Bäume, um an die zarten Blätter und jungen Triebe zu gelangen. Wo im Außenbereich die gesetzlich vorgeschriebenen Randstreifenbreiten von zehn Metern zu Gewässern eingehalten werden, genüge dem Biber dieser Bereich zur Nahrungssuche und er verursache kaum weitere Baumschäden, sagt Servos. Richte das Tier in der Landwirtschaft oder Gemeinwirtschaft erhebliche Schäden an, könne ein Biberbeauftragter der Oberen Naturschutzbehörde zurate gezogen werden.

Doch wie sehen die Landwirte den Einzug des Bibers in der Region? Georg Bechinger, dem der Acker gehört, dessen Randstreifen durch den Biberdamm überschwemmt wird, meint: "Das Wasser drückt in unsere Wiese mit Kleegras und ich weiß nicht, ob wir da nicht irgendwann völlig absaufen." Die Auswirkungen durch die Aktivitäten des Bibers hielten sich noch in Grenzen, aber man könne ja nicht absehen, wie sich das noch weiter entwickeln wird. Georg Bechinger sagt daher: "Wir haben einen Bioland-Betrieb und sind auf die Fläche angewiesen. Alles hat auf dieser Welt seine Berechtigung, aber wenn man geschädigt wird, ist das nicht so positiv."

BLHV und Biber

Norbert Steidle, Ortsvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) Deggenhausertal, bezieht klar Position: "Der Biber hat hier nichts verloren." Er fragt sich, wo das Tier plötzlich herkommt. Das Tal sei in Sachen FFH (Flora Fauna Habitat) ein Vorzeigegebiet und die Landwirte sorgten für den Erhalt der Kulturlandschaft. Jeder Landwirt solle den Aachrand sauber halten, sagt Steidle, aber der Biber dürfe machen, was er wolle. "Ich habe die Befürchtung, dass die Aach bei Hochwassersituationen über die Ufer kommt, das angestaute Holz mitreißt und dieses an Brücken, beispielsweise in Deggenhausen, hängen bleibt und dann der ganze Ort unter Wasser steht", beschreibt Norbert Steidle. Er sagt daher klar: "So lange nicht geklärt ist, wer für die Schäden aufkommt, hat der Biber hier nichts zu suchen."