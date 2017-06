Deggenhausertal Beliebte Klassiker und Neuheiten bei Ferienspielen in Deggenhausertal

Zwei Auszubildende der Gemeindeverwaltung organisieren 28 Aktivitäten

Auch in diesem Jahr wird es in Deggenhausertal wieder Ferienspiele geben. Damit die Kinder in den Sommerferien spannende, unterhaltsame, lustige und auch sportliche Abwechslung haben, findet das Angebot seit vielen Jahren immer wieder statt und wird auch sehr gut angenommen. Veranstalter ist die Gemeinde Deggenhausertal in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen, Vereinigungen, Firmen und manchmal sogar Einzelpersonen.

In diesem Jahr sind vom 27. Juli bis 9. September 28 Ferienspieltermine geplant. Das reicht von den beliebten Dauerbrennern wie Spiel und Spaß mit der Feuerwehr mit anschließender Wasserschlacht über die sportlichen Aktivitäten des Deutschen Roten Kreuzes mit krönendem Spaghetti-Essen bis hin zur spannenden Nachtwanderung, Tennis-, Fußball- und Swin-Golf-Aktivitäten. Die Gemeindeverwaltung bietet auch immer einen besonderen Höhepunkt. In diesem Jahr wird es ein Puppenspiel mit dem Wangener Puppentheater sein. Das Angebot ist so breit gefächert, dass mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist und es gibt auch viele Kinder, die an mehreren Veranstaltungen teilnehmen.

Von selbst plant und organisiert sich so ein vielseitiges Programm nicht. "Das ist schon sehr aufwendig und ich bin von April bis September teilweise jeweils halbtags mit der Planung der Ferienspiele gut beschäftigt", erklärt die auszubildende Verwaltungsfachangestellte in der Gemeindeverwaltung, Inha Gelhaar. Die Vorbereitung und Planung der Ferienspiele ist in Deggenhausertal schon traditionell die Aufgabe der Auszubildenden. Im vergangenen Jahr hatte Inha Gelhaar – jetzt im zweiten Lehrjahr – noch Rebekka Leberer (die jetzt im Vorzimmer von Bürgermeister Fabian Meschenmoser arbeitet) bei dieser Arbeit unterstützt und ist jetzt für die selbstständige Durchführung dieser Aufgabe verantwortlich.

Zunächst werden die Vereine und Vereinigungen angeschrieben, die schon in den vergangenen Jahren an den Ferienspielen teilgenommen hatten, und öffentlich um Anbieter von Angeboten nachgefragt. Vor dem Anmeldeschluss hat Inha Gelhaar noch bei den Vereinen angerufen, die sich nicht gemeldet hatten. "Es geht schließlich darum, ein möglichst umfangreiches Angebot zu haben und verschiedene Vereinsvertreter vergessen den Schlusstermin", sagt Gelhaar. Nachdem das Programm stand, hat sie ein Programmheft gestaltet, das sehr ansprechend und informativ ist. Nach Druck des Heftchens wird es an alle Haushalte in Deggenhausertal verteilt und die Eltern können ihre Kinder zu den verschiedenen Events anmelden. Weil viele Programmpunkte eine Höchstteilnehmerzahl haben, werden die Eltern rechtzeitig informiert, wenn ein Termin überbucht ist. Auch werden die jeweiligen Ausrichter informiert, wie viele Teilnehmer kommen. Bei einzelnen Terminen ist Gelhaar dann auch persönlich dabei, um Bilder zu machen und darüber zu informieren.

Anmeldung

Um ein Kind bei den Ferienspielen anmelden zu können, muss nur das dem Prospekt beigefügte Formular vollständig ausgefüllt werden, wobei die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten sehr wichtig ist. Dieses Formular kann dann im Rathaus abgegeben oder per Fax an die Nummer 0 75 52/9200-99 geschickt werden. Man kann es auch unterschrieben über E-Mail schicken an: info@deggenhausertal.de (wdg)