Deggenhausertal Ausstellung zur Biotopvernetzung im Feuerwehrgerätehaus eröffnet

Im Feuerwehrgerätehaus Deggenhausertal zeigt der Ortsverband des BUND, was jeder in seinem Garten für die Umwelt tun kann und warum das so wichtig ist.

Im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsverband Deggenhausertal, eine Ausstellung zum Biotopverbund eröffnet. Der Titel lautet "Vernetzte Landschaft – lebendige Vielfalt". Der örtliche BUND-Vorsitzende Rolf Servos erklärt das Konzept: "Es geht in der Ausstellung darum, Verständnis für die Vernetzung von Biotopen zu wecken und Interessierte ausführlich und qualifiziert zu informieren." Die Ausstellung richte sich an Gemeindevertreter und Landwirte sowie an Privatpersonen. Jeder Kleingarten- und Naturgartenbesitzer könne zur Vernetzung beitragen.

Wenn jeder in seinem Garten einen Teil der Natur überlasse, könne sich daraus von Garten zu Garten eine Vernetzung ergeben und die Tiere könnten von Biotop zu Biotop wandern. Wichtig seien auch Blühwiesen, Gewässer- und Ackerrandstreifen. Hier beheimatete Insekten sind wichtige Nahrungsgrundlage für Jungvögel, außerdem sind Insekten wichtig für die Bestäubung von Pflanzen. Laut Servos sind 80 Prozent aller Früchte tragenden Bäume auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, dabei sind besonders Honig- und Wildbienen sowie Schmetterlinge und Hummeln wichtig.

Zu den ersten Besuchern der Ausstellung gehörten die Gemeinderäte Ernst Mecking (CDU) und Elmar Reisch (FW). "Wir sind bei uns im Deggenhausertal über Illmensee bis Sigmaringen und das Pfrungener Ried biotopmäßig gut aufgestellt", erklärte Reisch. Im Tal gebe es Schonwald, Bannwälder und Waldbiotope. Mehrere Wehre an der Rotach und Aach seien zurückgebaut und somit durchgängig gemacht worden. Und die Gewässerentwicklung sehe etwa die Offenlegung verdohlter Bäche vor. Höhepunkt der Ausstellung wird ein Vortrag am Freitag, 25. August, 20 Uhr von Claudia Huesmann vom Überlinger "Büro 365 freiraum + umwelt".

Geöffnet ist die Ausstellung bis Donnerstag, 24, August, von 14 bis 18 Uhr, am 25. August von 20 bis etwa 21 Uhr, am 26. August von 14 bis 17 Uhr und am 27. August von 11 bis 17 Uhr. Für Gruppen können Termine vereinbart werden unter Telefon 0 75 55/91 97 84.