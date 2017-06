Deggenhausertal Arbeiten für schnelles Internet laufen

Seit Jahren beschäftigt das Thema schnelles Internet die Bewohner, die Gewerbebetriebe und nicht zuletzt den Gemeinderat von Deggenhausertal. Kein Bürgermeister-Jahresgespräch und kaum eine Ratssitzung, in der nicht die schlechte oder nicht vorhandene Versorgung mit Internet im Tal beklagt wurde. Die Gemeindeverwaltung nutzte alle Möglichkeiten, um eine Realisierung voranzutreiben. So wurden bei Baumaßnahmen – sofern machbar – jeweils auch Leerrohre verlegt, um später Glasfaserkabel einziehen zu können. Allerdings war kein Provider zum Betrieb eines Netzes zu finden.

Im Frühjahr 2016 beteiligte sich die Gemeinde Deggenhausertal an einem Projekt des Landratsamts für die Planung eines flächendeckenden FTTB-Ausbaus. FTTB steht für "Fiber to the building", also Fiberglasleitungen bis ins Gebäude. So richtig Bewegung in die Versorgung der Gemeinde Deggenhausertal mit schnellem Internet kam, als die Deutsche Telekom – ohne Abstimmung mit der Gemeinde, die dort Leerrohre zu erheblichen Kosten hatte verlegen lassen – in Urnau Vectoring-Technik (VDSL) einrichtete und anbot.

Das bedeute, dass bis zu vorhandenen Kabelverzweigern (KVZ) Glasfaser verlegt wird und von dort aus das Signal über die vorhandenen Kupferleitungen in die Häuser geht. Damit wird zwar FTTB lange nicht erreicht, aber eine Bandbreite von bis zu 100 000 Kilobit pro Sekunde im Download ist möglich – abhängig ist die Leistung davon, wie weit ein Gebäude vom jeweiligen Kabelverzweiger entfernt liegt.

Nun wurde der regionale Internet-Provider TeleData mit Firmensitz in Friedrichshafen aktiv und begann, verschiedene Teilorte der Gemeinde Deggenhausertal mit der Vectoring-Technik zu erschließen. So konnte nach Urnau jetzt auch Roggenbeuren, Deggenhausen, Obersiggingen und ein Teilbereich von Untersiggingen über diese Technik angeschlossen werden. Zur kompletten Erschließung von Untersiggingen gab es zunächst das Problem, dass ein Platz zur Aufstellung eines erforderlichen Multifunktionsgeräts fehlte. Aktuell wurde eine Stellfläche gegenüber der Kirche Maria Königin gefunden. Das Gerät, ein großer grauer Kasten, wurde bereits aufgestellt und nun gilt es noch die entsprechenden Anschlüsse zu installieren.

Und was fehlt jetzt noch? Nach Aussagen von Hauptamtsleiter Peter Nothelfer werden mit der Verlegung neuer Wasserleitungen in Limpach auch Glasfaserkabel nach der FTTB-Technik, also direkt ins Haus, verlegt. In Lellwangen liegen bereits Glasfaserkabel, die jedoch noch an die Häuser angeschlossen werden müssen. In Mennwangen, und hier insbesondere im Gewerbegebiet, soll Glasfaser verlegt werden – hier gebe es einen Vertrag mit Neckarcom. Und auch bei der Erweiterung des Gewerbegebiets Deggenhausen ist die Verlegung von Glasfaser angedacht. So scheint sich die über Jahre als Standortnachteil beklagte Unterversorgung der Gemeinde mit schnellem Internet nun erstaunlich rasch gewandelt zu haben. Wenn auch einzelne abgelegene Weiler und Höfe noch nicht an dem Fortschritt partizipieren können.

