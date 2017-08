Deggenhausertal Aktion "Wissen was geht!": Schüler schauen sich bei Magnetbau Schramme um

Im Rahmen der Aktion "Wissen was geht!" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) besuchten vier Schüler die Firma Magnetbau Schramme in Deggenhausen.

Die internationale Ausrichtung des Unternehmens wurde deutlich, als die jungen Besucher von Lei Zahng, Assistentin des Leiters Vertrieb und Marketing, Jens Preetz, auf Chinesisch begrüßt wurden. "Aktuell haben wir einen Exportanteil von rund 70 Prozent und China ist für uns der wichtigste Wachstumsmarkt", erklärte Preetz. Das Unternehmen habe seit 2014 eine Produktion in China in der Stadt Yangzhou aufgebaut.

Zunächst gab der Vertriebsleiter einen Überblick über das Unternehmen Schramme und die Einsatzgebiete der auf der Grundlage von Elektromagneten entwickelten Produkte. "Wenn ein elektrisches Signal eine Bewegung auslösen soll, erfolgt dies meist durch einen Elektromagneten", erläuterte Preetz. Wenn der Wecker klingelt oder das Handy vibriert, sind Elektromagnete dafür verantwortlich. Aber auch in Autos, Lastkraftwagen, Spül- und Waschmaschinen und in jeder Hydraulik und Pneumatik sind die kleinen Helfer im Einsatz. Und selbst das Absinken und Auftauchen von U-Booten erfolgt mit Hilfe von Elektromagneten. Bei der Friedrichshafener Fahrradmesse Eurobike Ende August werde ein völlig neues Antiblockiersystem (ABS) für Elektro-Bikes von Schramme präsentiert, das mit mehreren Partnern über zwei Jahre entwickelt wurde und optimal auf Vorder- und Hinterrad wirkt.

Zur erstmaligen Teilnahme von Schramme bei "Wissen was geht!" meinte Preetz, dass der Wettkampf um Nachwuchskräfte begonnen hätte. Das Unternehmen bietet Ausbildungen in den Bereichen Mechaniker, Kaufleute, Duales- und Ingenieurstudium (hier: Praktikantenplätze).

Der 14-jährige Pascal besucht derzeit die Realschule in Ailingen: "Ich möchte gerne Mechatroniker werden und habe schon die Firma MTU in Friedrichshafen besucht." Er nutze die Gelegenheit, mehrere Unternehmen kennenzulernen, und strebt zunächst ein Praktikum bei MTU oder Magnetbau Schramme an. Anne-Kathrin besucht noch die Heimschule Kloster Wald und macht parallel eine Schreinerlehre. Sie ist sich bezüglich der Berufswahl noch nicht ganz sicher, könnte sich jedoch vorstellen, Medizin oder ein naturwissenschaftliches Fach zu studieren. Elias, der am Bildungszentrum Salem zur Schule geht, sagt: "Eigentlich möchte ich ja Polizist werden, aber Industriemechaniker wäre auch eine Alternative." Und der ebenfalls 14-jährige Kai, der am Bildungszentrum in Markdorf zur Schule geht, möchte eigentlich Koch werden. Aber weil sein Vater bei Schramme gearbeitet hat, will er sich auch hier umschauen.

Jens Preetz' Rat an die Jugendlichen: "Das Wichtigste ist, dass ihr euch Ziele setzt, euch überlegt, wie ihr diese Ziele erreichen könnt, euch an ihnen ausrichtet und beim Lernen entsprechende Schwerpunkte setzt." Er selbst habe sich seine Ziele durch ausgeschnittene Bilder visualisiert und diese an eine Tafel geheftet – darunter ein Sportwagen Morgan Plus 8 und eine Weltreise. Ziele sollten motivieren und helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden und über sich selbst hinauszuwachsen, sagt Preetz.

Das Projekt

46 Unternehmen aus dem Bodenseekreis beteiligen sich am Projekt "Wissen was geht!" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB). Die Firma Magnetbau Schramme war das erste Mal dabei. Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren wird die Möglichkeit geboten, Ausbildungsbetriebe während der Sommerferien näher kennenzulernen. Mit Führungen, Gesprächen mit Führungskräften und Personalverantwortlichen werden Einblicke in die Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten geboten. Im vergangenen Jahr hatten 547 Jugendliche 46 Unternehmen der Region besucht. (wdg)