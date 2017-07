Deggenhausertal Acht Männer, acht Traktoren: Gruppe starten zu sechster Oldtimer-Ausfahrt

Sie sind stolz auf ihre Männerfreundschaft, sie teilen ihre Traktoren-Oldtimer-Leidenschaft und lieben ihre gemeinsamen Ausfahrten: die Traktorfreunde Deggenhausertal. Ihre nächste Ausfahrt beginnt am kommenden Donnerstag im Morgengrauen, punkt 5 Uhr ist die Abfahrt angesagt. Auf dem Plan steht eine 370 Kilometer und vier Tage lange Vier-Pässe-Tour.

Vor sechs Jahren entstand bei den Traktorfreunden Deggenhausertal die Idee, einmal gemeinsam mit ihren Treckern einen Tour zu übernehmen. Als es um die Frage ging, ob man diese Ausfahrten nun im Ein- oder Zwei-Jahres-Rhythmus machen wolle, entschied der Stammesälteste: Für den heute 77-jährigen Karl Keller war sofort klar, die Bulldogausfahrten sollen jährlich stattfinden. Lange überreden brauchte Keller seine Kameraden nicht, alle waren sofort dafür.

Dieses Mal sei es eine besondere Fahrt, "Es ist so eine Art Junggesellen-Verabschiedung", erklären die Männer schelmisch. Martin Messmer ist mit seinen 47 Jahren das jüngste Mitglied der Truppe, bei ihm läuten kurz nach der Ausfahrt die Hochzeitsglocken. Dann sei auch der Letzte unter der Haube, freuen sich die Traktorfreunde. Erstmals in der Runde mit dabei ist Siegfried Rieger, der sich schon auf den Ausflug freut. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen, jeder der Bulldogliebhaber hat eine Aufgabe. So ist Klaus Stehle mit einem Same-Traktor mit einem ehemaligen Feuerwehr-Anhänger aus dem Jahr 1952 ausgestattet. Dort findet sich alles, was Männer für Abenteuerausflüge brauchen. Das beginnt mit einer Biertischgarnitur, selbstverständlich mit badischen Farben bemalt, einen Kühlschrank, Grill, Besteck, Verpflegung und endet mit Abschleppstange und Werkzeug. Weitere Aufgaben wie Tourenplanung, Touren-Dokumentation, Navigation, Verpflegung und Quartier-Bucher sind gerecht verteilt.

Der Spaß steht im Vordergrund und bis dato kam der bei den Ausfahrten nie zu kurz. "Wir sind bisher von größeren Schäden an unseren Traktoren verschont geblieben und das Wetter hat bisher immer mitgemacht. Wir hatten in den sechs Jahren nur eine Stunde Regen", freut sich Bruno Schiller. Der älteste Oldtimer, ein Fahr Baujahr 1955 mit Mähwerk und 11 PS, wird stolz von Hermann Baumann gefahren. Als reine Vorsichtsmaßnahmen hat Baumann ein Mofa, ebenfalls älteres Baujahr, auf den Bulldog geschnallt. Die Landschaft wird mit Fahrgeschwindigkeiten zwischen 18 und 20 Stundenkilometern genossen. Damit die Traktorfreunde kein Hindernis für andere Verkehrsteilnehmer sind, wird auf Nebenstrecken und Landwirtschaftswegen gefahren.

Am ersten Tag wird die Strecke bis St. Gallen zurückgelegt, am zweiten Tag geht es über die Silvretta nach St. Jakob bei Anton, am dritten Tag wird der Arlbergpass, Flexenpass und Hochambergpass bis nach Lingenau bei Hittisau in Angriff genommen. Am vierten Tag geht es Richtung Heimat, um pünktlich zum Feuerwehrfest im Deggenhausertal das Feierabend-Bier zu sich nehmen zu können.