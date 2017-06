Deggenhausertal Abschied vom dörflichen Charakter im Deggenhausertal

Bauprojekte in Untersiggingen schaffen dringend notwendigen Wohnraum, verbessern die Infrastruktur und bringen auch Probleme mit sich. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Dienstag darüber zu entscheiden.

Deggenhausertal – Einer Bauvoranfrage zum Bau eines Hauses mit fünf Wohnungen sowie einem Naturkostladen mit Bistro und Café in Untersiggingen stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend zu. Im Untergeschoss des Neubaus soll eine Tiefgarage mit neun Stellplätzen und 15 Außenstellplätzen entstehen. Der Standort befindet sich innerhalb des Bebauungsplans "An der Alten Mühle". Um keine verkehrlichen Probleme aufkommen zu lassen, ist vorgesehen vom Ende des Fietewegs einen Anschluss an die Wittenhofer Straße zu schaffen und eine Art Ringverkehr zu gestalten; wobei im Schützenweg Gegenverkehr möglich sein soll. Wenn auch hier die Parkplatzsituation kritisch betrachtet wurde, äußerten sich die Gemeinderäte durchweg positiv zum Projekt.

Hauptamtsleiter Peter Nothelfer brachte es auf den Punkt: "Wir verabschieden uns mit den jüngsten Projekten in Untersiggingen vom dörflichen Charakter mit allen Problemen, die es mit sich bringt." Er bezog sich damit auch auf den in der selber Sitzung behandelten Bauantrag zum Bau von drei Wohnhäusern mit 30 Wohnungen in Untersiggingen. Mit dem Naturkostladen geht ein langgehegter Wunsch der Camphill Werkstätten Lehenhof in Erfüllung. Der seit rund 16 Jahren in Obersiggingen bestehende Naturkostladen mit einer Fläche von rund 120 Quadratmetern läuft gut. "Allerdings ist die Lage weit hinten im Tal", beschreibt Hannes Harms, Geschäftsführer der Camphill Werkstätten, einen Nachteil des bestehenden Geschäfts. Das Gebäude sei nicht barrierefrei, die Bausubstanz nicht mehr zeitgemäß und die Ladenfläche zu klein. Deshalb hatte die Geschäftsleitung ein Projekt für einen neuen Standort aufgesetzt.

Durch gute Kontakte in der Bevölkerung wurde das Gelände der Familie Drittenpreis in Untersiggingen gefunden und gemeinsam ein kombiniertes Projekt Naturkostladen/Wohnen entwickelt. Die Partnerschaft gipfelt in dem Anliegen: Sinnvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Assistenzbedarf zu schaffen, den Bio-/Naturkost-Einzelhandel und die Camphill-Einrichtung Lehenhof zu stärken, guten Wohnraum zu schaffen und zur Belebung des Ortsteils Untersiggingen beizutragen.

Die Vorgaben für die im Gemeinderat vorgestellten Entwürfe beschreibt Harms wie folgt: "Barrierefreie, große Einzelhandelsfläche mit moderner Ausstattung – auch unter energetischen Gesichtspunkten. Eine Größenordnung, die dem Naturkostladen ein Vollsortiment ermöglicht. Eine Einrichtung, um Lehenhof eigene Produkte aus Gärtnerei, Landwirtschaft, Käserei, Bäckerei und Werkstätten optimal zu präsentieren." Es soll ein Bistro-/Café-Bereich zur Straße hin mit einem Außenbereich entstehen. Dabei sieht Harms den Naturkostladen mit Bistro-/Café-Bereich als Bereicherung zum bestehenden Einzelhandel. "Jene Kunden, die das Demeterbrot aus unserer Bäckerei schätzen, kaufen das jetzt schon bei uns im Naturkostladen. Einen Bio-Vollsortimenter gibt es bisher nicht im Tal. Hier schließen wir eine Lücke, für die es ein großes Marktpotential gibt." Der neue Naturkostladen soll eine Grundfläche von rund 350 Quadratmetern haben und die Anordnung der erforderlichen Parkplätze wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und des Baurechtsamts gelöst werden. Die zeitliche Planung sieht vor, dass im Frühjahr 2018 mit dem Bau begonnen wird und mit einem Eröffnungstermin im Winter 2018/2019 zu rechnen ist.